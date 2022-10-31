Про це інформує Yahoo!News.

"Ці звинувачення є нонсенсом. Британський флот непричетний до атаки на трубопроводи – звісно, ми цього не робили. Але коли Росія робить заяви на кшталт цієї, це зазвичай відбувається не просто для звинувачень, а з метою виправдати свої майбутні дії. Це може бути, наприклад, кібервтручання в нашу енергетичну систему або ж підрив газопроводів, що йдуть з Норвегії. Тому ми повинні звертати увагу не на те, чи правдиві такі заяви, а на те, до чого вони можуть призвести", – зазначив екскомандувач Об’єднаними силами Сполученого Королівства генерал Річард Берронс.