Росія могла звинуватити ВМС Британії у підриві Nord Stream, аби мати привід атакувати європейську енергетичну інфраструктуру, - екскомандувач Об’єднаних сил Королівства
Колишній командувач Об’єднаними силами Сполученого Королівства вважає, що РФ могла звинуватити ВМС Британії у підриві газопроводів Nord Stream, аби виправдати майбутні атаки на європейську енергетику
Про це інформує Yahoo!News.
"Ці звинувачення є нонсенсом. Британський флот непричетний до атаки на трубопроводи – звісно, ми цього не робили. Але коли Росія робить заяви на кшталт цієї, це зазвичай відбувається не просто для звинувачень, а з метою виправдати свої майбутні дії. Це може бути, наприклад, кібервтручання в нашу енергетичну систему або ж підрив газопроводів, що йдуть з Норвегії. Тому ми повинні звертати увагу не на те, чи правдиві такі заяви, а на те, до чого вони можуть призвести", – зазначив екскомандувач Об’єднаними силами Сполученого Королівства генерал Річард Берронс.
- 26 вересня, в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску.
- Згодом стало відомо, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня був вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті.
- Перші висновки інспекції Швеції, яку провели у місці прориву труб "Північних потоків", зміцнили версію диверсії.
- У Данії причиною витоків в "Північних потоках" теж назвали "добре сплановані потужні підриви".
- У суботу, 29 жовтня 2022 року, російське Міністерство оборони назвало військових Великої Британії винними у "плануванні, забезпеченні та реалізації" підриву підводної частини газопроводів "Північний потік -1" та "Північний потік - 2".
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