Німеччина видала ордер на арешт українця у справі підривів Північних потоків, - ЗМІ

Про це пише Tagesschau.

За інформацією видання, підозрюваним є українець Володимир З., який останнім часом нібито перебував у Польщі.

Також слідство підозрює ще двох громадян України - Євгена У. та Світлану У. Правоохоронці вважають, що вони також брали участь у підриві, ймовірно, як водолази, які прикріплювали вибухові заряди до трубопроводів.

За даними слідства, йдеться про подружню пару, яка керує школою дайвінгу в Україні, де Володимир З., ймовірно, працював інструктором в минулому і, можливо, досі працює.

У телефонній розмові Світлана пояснила, що подружжя нічого не знало про атаку на Північний потік. За її словами, у вересні 2022 року, коли відбулися підриви, вона нібито були у відпустці в Болгарії, а наразі перебуває в Києві. Вона також додала, що не знає підозрюваного Володимира.

Що відомо про підриви Північних потоків

У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".

Експерти з'ясували, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент диверсією.

ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи у них слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн та НАТО радять дочекатися результатів слідства. В Офісі президента спростували стосунок України.



