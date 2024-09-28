Підрив "Північних потоків": У МЗС Росії пригрозили зверненням до суду ООН

Про це заявила речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

"На Заході не зацікавлені проводити ефективне розслідування теракту, попри колосальну шкоду, завдану підривом газопроводів європейській економіці та екології", - сказала Захарова.

За її словами, у зв'язку з цим РФ офіційно оголосила досудові претензії Німеччині, Данії, Швеції та Швейцарії на підставі Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом і Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Речниця додала, що наразі триває досудова стадія врегулювання спору - обов'язковий етап, передбачений конвенціями.

"Якщо питання не буде вирішено на цій стадії, тоді РФ має намір перевести справу в судову площину і звернутися до Міжнародного Суду ООН у зв'язку з порушенням зазначеними країнами своїх конвенційних зобов'язань", - заявила Захарова.

Крім того, вона додала, що "на черзі й інші держави, які можуть мати стосунок до підриву "Північних потоків"".

Що відомо про підриви "Північних потоків"

У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".

Експерти з'ясували, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент диверсією.