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Підрив "Північних потоків": У МЗС Росії пригрозили зверненням до суду ООН

Юлія Лаврук
28 вересня, 2024 субота
15:34
Світ Марія Захарова

Росія оголосила досудові претензії Німеччині, Данії, Швеції та Швейцарії через їхню нібито "незацікавленість" у проведені розслідування підриву "Північних потоків" та заявила про намір звернутися до Міжнародного суду ООН

Зміст

Про це заявила речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

"На Заході не зацікавлені проводити ефективне розслідування теракту, попри колосальну шкоду, завдану підривом газопроводів європейській економіці та екології", - сказала Захарова.

За її словами, у зв'язку з цим РФ офіційно оголосила досудові претензії Німеччині, Данії, Швеції та Швейцарії на підставі Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом і Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Речниця додала, що наразі триває досудова стадія врегулювання спору - обов'язковий етап, передбачений конвенціями.

"Якщо питання не буде вирішено на цій стадії, тоді РФ має намір перевести справу в судову площину і звернутися до Міжнародного Суду ООН у зв'язку з порушенням зазначеними країнами своїх конвенційних зобов'язань", - заявила Захарова.

Крім того, вона додала, що "на черзі й інші держави, які можуть мати стосунок до підриву "Північних потоків"".

Що відомо про підриви "Північних потоків"

У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2". 

Експерти з'ясували, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент диверсією.

ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи у них слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн та НАТО радили дочекатися результатів слідства. В Офісі президента спростували причетність України.

14 серпня генеральна прокуратура Німеччини видала перший ордер на арешт українця у справі про підрив газопроводів "Північний потік". Підозрюваного розшукують.

Заступник речника федерального уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер заявив, що результати розслідування диверсії на газогоні Nord Stream не зашкодять відносинам між Києвом і Берліном.

Водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заперечив причетність України до підриву "Північних потоків", зазначивши, що країна не отримала жодної переваги від вибухів.

Теги:
Росія
ЄС
Швеція
Швейцарія
МЗС
Німеччина
Данія
Марія Захарова
Північний потік
Північний потік-2
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