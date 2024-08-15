В Офісі президента відреагували на публікацію WSJ та відкинули причетність України до підриву "Північних потоків"

Про це Подоляк сказав у коментарі Reuters.

"Україна не має нічого спільного з вибухами на "Північному потоці", - заявив він, додавши, що Україна не отримала жодної стратегічної чи тактичної переваги від вибухів.

Натомість радник голови ОП заявив, що до підривів на газогонах "Північний потік" причетна Росія.

"Такий акт може бути здійснений лише за наявності великих технічних і фінансових ресурсів... а хто всім цим володів на момент вибуху? Тільки Росія", - зазначив Подоляк у письмовому коментарі виданню.

The Wall Street Journal раніше писало, що до вибухів причетні українські високопосадовці. За інформацією видання, операцією керував тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а президент Володимир Зеленський дав згоду на її проведення.

Проте, як пише WSJ, коли американська розвідка дізналася про це - попросила Зеленського зупинити підготовку. Президент своєю чергою нібито наказав Залужному припинити операцію, але генерал, за даними видання, проігнорував наказ, пояснивши це тим, що диверсійна група після відправлення залишилася без зв’язку.

Що відомо про підриви "Північних потоків"

У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".

Експерти з'ясували, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент диверсією.