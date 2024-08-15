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В Офісі президента відреагували на публікацію WSJ та відкинули причетність України до підриву "Північних потоків"

Юлія Лаврук
15 серпня, 2024 четвер
15:04
Світ Північний потік 2

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заперечив причетність України до підриву "Північних потоків", зазначивши, що країна не отримала жодної переваги від вибухів

Зміст

Про це Подоляк сказав у коментарі Reuters.

"Україна не має нічого спільного з вибухами на "Північному потоці", - заявив він, додавши, що Україна не отримала жодної стратегічної чи тактичної переваги від вибухів.

Натомість радник голови ОП заявив, що до підривів на газогонах "Північний потік" причетна Росія.

"Такий акт може бути здійснений лише за наявності великих технічних і фінансових ресурсів... а хто всім цим володів на момент вибуху? Тільки Росія", - зазначив Подоляк у письмовому коментарі виданню.

The Wall Street Journal раніше писало, що до вибухів причетні українські високопосадовці. За інформацією видання, операцією керував тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а президент Володимир Зеленський дав згоду на її проведення.

Проте, як пише WSJ, коли американська розвідка дізналася про це - попросила Зеленського зупинити підготовку. Президент своєю чергою нібито наказав Залужному припинити операцію, але генерал, за даними видання, проігнорував наказ, пояснивши це тим, що диверсійна група після відправлення залишилася без зв’язку.

Що відомо про підриви "Північних потоків"

У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2". 

Експерти з'ясували, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент диверсією.

ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи у них слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн та НАТО радять дочекатися результатів слідства. В Офісі президента спростували стосунок України.

14 серпня генеральна прокуратура Німеччини видала перший ордер на арешт українця у справі про підрив газопроводів "Північний потік". Підозрюваного наразі розшукують. 

Заступник речника федерального уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер заявив, що результати розслідування диверсії на газогоні Nord Stream не зашкодять відносинам між Києвом і Берліном.

Теги:
Суспільство
Україна
Північний потік
Михайло Подоляк
Північний потік-2
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