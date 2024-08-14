Хто б не стояв за підривом "Північного потоку", це не вплине на відносини між Німеччиною та Україною, - уряд ФРН
Заступник речника федерального уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер заявив, що результати розслідування диверсії на газогоні Nord Stream не зашкодять відносинам між Києвом і Берліном
Про це він сказав на брифінгу 14 серпня, пише Укрінформ.
"Розслідування ведеться відповідно до закону… Але абсолютно безвідносно до того, якими будуть результати цього розслідування, це не змінює нічого в тому факті, що Росія веде незаконну агресивну війну проти України", – заявив Бюхнер.
Також чиновник запевнив, що розслідування, в якому, за повідомленнями ЗМІ, фігурують громадяни України, жодним чином не обтяжує відносини між Берліном і Києвом.
"Це жодним чином не пов’язане одне з одним… Йдеться про юридичне опрацювання кримінального вчинку… Безвідносно до результатів процесу ми (Німеччина, - ред.) продовжуватимемо підтримувати Україну в її оборонній боротьбі проти незаконної загарбницької війни Росії стільки, скільки буде необхідно, як неодноразово казав канцлер", - наголосив Бюхнер.
За його словами, розслідування підриву на газопроводі Nord Stream є для федерального уряду "найвищим пріоритетом".
Заступник речника також підтвердив, що розслідування цього інциденту з початку жовтня 2022 року веде федеральна генпрокуратура, до нього причетні також кримінальна поліція і федеральна поліція.
Коментувати ордер на арешт ані в керівництві уряду, ані в міністерстві внутрішніх справ не стали, адресувавши всі запитання органам прокуратури.
Що відомо про підриви "Північних потоків"
У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".
Експерти з'ясували, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент диверсією.
ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи у них слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн та НАТО радять дочекатися результатів слідства. В Офісі президента спростували стосунок України.
14 серпня генеральна прокуратура Німеччини видала перший ордер на арешт українця у справі про підрив газопроводів "Північний потік". Підозрюваного наразі розшукують.
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