Хто б не стояв за підривом "Північного потоку", це не вплине на відносини між Німеччиною та Україною, - уряд ФРН

Про це він сказав на брифінгу 14 серпня, пише Укрінформ.

"Розслідування ведеться відповідно до закону… Але абсолютно безвідносно до того, якими будуть результати цього розслідування, це не змінює нічого в тому факті, що Росія веде незаконну агресивну війну проти України", – заявив Бюхнер.

Також чиновник запевнив, що розслідування, в якому, за повідомленнями ЗМІ, фігурують громадяни України, жодним чином не обтяжує відносини між Берліном і Києвом.

"Це жодним чином не пов’язане одне з одним… Йдеться про юридичне опрацювання кримінального вчинку… Безвідносно до результатів процесу ми (Німеччина, - ред.) продовжуватимемо підтримувати Україну в її оборонній боротьбі проти незаконної загарбницької війни Росії стільки, скільки буде необхідно, як неодноразово казав канцлер", - наголосив Бюхнер.

За його словами, розслідування підриву на газопроводі Nord Stream є для федерального уряду "найвищим пріоритетом".

Заступник речника також підтвердив, що розслідування цього інциденту з початку жовтня 2022 року веде федеральна генпрокуратура, до нього причетні також кримінальна поліція і федеральна поліція.

Коментувати ордер на арешт ані в керівництві уряду, ані в міністерстві внутрішніх справ не стали, адресувавши всі запитання органам прокуратури.

Що відомо про підриви "Північних потоків"

У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".

Експерти з'ясували, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент диверсією.