Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Хто б не стояв за підривом "Північного потоку", це не вплине на відносини між Німеччиною та Україною, - уряд ФРН

Хто б не стояв за підривом "Північного потоку", це не вплине на відносини між Німеччиною та Україною, - уряд ФРН

Світлана Кравченко
14 серпня, 2024 середа
14:44
Світ Німеччина уряд

Заступник речника федерального уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер заявив, що результати розслідування диверсії на газогоні Nord Stream не зашкодять відносинам між Києвом і Берліном

Зміст

Про це він сказав на брифінгу 14 серпня, пише Укрінформ.

"Розслідування ведеться відповідно до закону… Але абсолютно безвідносно до того, якими будуть результати цього розслідування, це не змінює нічого в тому факті, що Росія веде незаконну агресивну війну проти України", – заявив Бюхнер.

Також чиновник запевнив, що розслідування, в якому, за повідомленнями ЗМІ, фігурують громадяни України, жодним чином не обтяжує відносини між Берліном і Києвом.

"Це жодним чином не пов’язане одне з одним… Йдеться про юридичне опрацювання кримінального вчинку… Безвідносно до результатів процесу ми (Німеччина, - ред.) продовжуватимемо підтримувати Україну в її оборонній боротьбі проти незаконної загарбницької війни Росії стільки, скільки буде необхідно, як неодноразово казав канцлер", - наголосив Бюхнер.

За його словами, розслідування підриву на газопроводі Nord Stream є для федерального уряду "найвищим пріоритетом". 

Заступник речника також підтвердив, що розслідування цього інциденту з початку жовтня 2022 року веде федеральна генпрокуратура, до нього причетні також кримінальна поліція і федеральна поліція.

Коментувати ордер на арешт ані в керівництві уряду, ані в міністерстві внутрішніх справ не стали, адресувавши всі запитання органам прокуратури.

Що відомо про підриви "Північних потоків"

У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2". 

Експерти з'ясували, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент диверсією.

ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи у них слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн та НАТО радять дочекатися результатів слідства. В Офісі президента спростували стосунок України.

14 серпня генеральна прокуратура Німеччини видала перший ордер на арешт українця у справі про підрив газопроводів "Північний потік". Підозрюваного наразі розшукують.

Теги:
Кримінал
Україна
Німеччина
Північний потік
Читайте також:
Успіння Пресвятої Богородиці
Автор Крістіна Слончак
13 серпня, 2024 вiвторок
Як правильно відзначати Успіння Пресвятої Богородиці: історія, традиції та заборони
Автор Андрій Нестеренко
12 серпня, 2024 понедiлок
Український пілот Бджоляр у повітряному бою без зброї знищив російський літак. Йому просять присвоїти звання Героя України
Автор Оксана Ліховід
13 серпня, 2024 вiвторок
Наступ розвивається на чотирьох напрямках: Згурець назвав концепцію операції на Курщині
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 45.07
    Продаж 45.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
14 серпня
15:41
зерно
РФ вивезла з ТОТ Запорізької області близько 500 тис. тонн зерна цього року, - Федоров
15:39
ЗСУ, військові
Виявляли випадки "несанкціонованого проникнення": в Генштабі закликали дотримуватися правил переміщення в зонах бойових дій
15:20
Курська область
Військові РФ почали рити окопи на Курщині за 1,5 км від Суджі
14:56
World of Disney у Disney Springs у Walt Disney World в Орландо
Смерть жінки в ресторані Disney Springs: компанія вимагає відхилити позов через підписку вдівця на Disney+
14:35
Російські окупанти в Криму
Росіяни на ТОТ вимагають від бізнесу поставити всіх працівників на військовий облік, - Спротив
14:14
ЗСУ
Закупівельна агенція Міноборони розпочала поставки зимового одягу для ЗСУ на 2,6 млрд грн
14:08
Оновлено
Херсон
Росіяни від ранку атакують Херсон і передмістя: загинув чоловік, щонайменше 9 людей поранено
14:03
OPINION
Тарас Загородній
Курська операція і Китай
14:02
Продавав гранатомети і надсилав їх поштою: мешканцю Києва оголосили підозру
13:59
президент Фінляндії Александр Стубб
Україна має повне право захищати себе, - президент Фінляндії прокоментував операцію в Курській області
13:56
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
13:53
Курська область
РФ наказала окупаційним адміністраціям на ТОТ влаштовувати "акції підтримки" Курській області, - "Жовта стрічка"
13:53
фільм жахів "Мавпа"
Вийшов український трейлер горору "Мавпа", знятого за оповіданням Кінга
13:45
полонені загарбники
Від початку доби ЗСУ взяли в полон понад 100 російських військових на Курщині, - Сирський
13:35
Німеччина солдат армія
У Німеччині в казармах бундесверу отруїли питну воду: поліція підозрює диверсію, - ЗМІ
13:31
В Україні викрили мережу ФСБ, у складі якої були ексохоронці Януковича та чинний військовий Нацгвардії
13:25
санкції проти Росії
Попри законодавчу заборону, 621 українська компанія видалила власників з РФ у своїх даних, - Опендатабот
13:23
Джеймс Кемерон
Джеймс Кемерон зізнався, що працює над новим "Термінатором"
13:14
Південне полярне сяйво
"Можна побачити надзвичайно рідко": полярники зафіксували південне полярне сяйво
13:05
Су-34
Сили оборони вночі знищили російський Су-34 на Курщині
12:59
Для масовки на "мітингах": на ТОТ Херсонщини та Запоріжжя завезли росіян до святкування "дня прапора"
12:47
COVID-19
У Києві стрімко зростає захворюваність на COVID-19
12:42
Голові АМКУ Кириленку оголосили підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн
12:34
Наслідки удару
РФ ударила дроном по пункту отримання гумдопомоги в Куп'янську: постраждав цивільний
12:20
Олександр Мигуля
Понад 160 бойових вильотів: на завданні загинув кавалер орденів "За мужність" льотчик Олександр Мигуля
12:18
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Німеччина видала ордер на арешт українця у справі підривів "Північних потоків", - ЗМІ
12:14
Огляд
світ, міжнародний огляд
Президентство Гарріс у США може стати перезавантаженням для України, а взяті у полон російські солдати можуть стати обмінним фондом. Акценти світових ЗМІ 14 серпня
12:07
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 серпня: скільки коштують долар і євро
12:06
OPINION
Костянтин Корсун
Чому в Росії заборонили YouTube та інші популярні сервіси
11:54
гуманітарні вантажі з росії
Росіяни масово переправляють гуманітарні вантажі з ТОТ у Курську область, - ЦНС
11:51
Скай Джексон
Вагітну зірку Disney Скай Джексон заарештували за побиття свого партнера
11:45
Огляд
Карта бойових дій за 7-14 серпня
Карта бойових дій за період 8-14 серпня: драма на Покровсько-Торецькому фронті й ейфорія під Курськом
11:43
Сили оборони використовують на фронті понад 30 собак-роботів , - Bild
11:29
Ексклюзив
Володимир В'ятрович
Нардеп В'ятрович сказав, коли Рада планує розглянути законопроєкт про заборону УПЦ (МП)
11:26
спека
Спека повертається: Наталка Діденко розповіла, коли чекати на підвищення температури
11:18
знищена техніка окупантів
Платина, золото, срібло: з початку року Міноборони отримало 24,7 млн грн від переробки знищеної техніки
11:17
Меттью Перрі
Слідство у справі загибелі Метью Перрі спиратиметься на розслідування смерті Майкла Джексона
11:06
білорусь та Україна
Зовнішня розвідка закликала українців утриматися від поїздок до Білорусі
10:42
смертельна ДТП на Оболоні
Легковик зіткнувся з вантажівкою: у Києві на Оболоні сталася смертельна ДТП
10:38
Швейцарські благодійники передали Україні 7 швидких підвищеної прохідності 
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV