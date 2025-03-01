Міністр економіки Німеччини Хабек закликав надати Україні пакет військової допомоги на €3 млрд

Про це пише Tagesschau.

"Для того, щоб забезпечити необхідну підтримку Україні, ми повинні вже зараз зробити все, що в наших силах в короткостроковій перспективі", – сказав Хабек.

Зокрема, він зазначив, що Німеччина може надати Україні пакет військової допомоги на €3 млрд, включаючи протиповітряну оборону.

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"Події останніх кількох тижнів, мабуть, дали зрозуміти: Європа повинна зробити більше для своєї безпеки. Вона повинна зібрати всю свою рішучість і силу для цього. Це не гра", – додав міністр.