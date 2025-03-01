Міністр економіки Німеччини Хабек закликав надати Україні пакет військової допомоги на €3 млрд
Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек закликав ФРН та Європу до швидких дій щодо виділення допомоги для України
Про це пише Tagesschau.
"Для того, щоб забезпечити необхідну підтримку Україні, ми повинні вже зараз зробити все, що в наших силах в короткостроковій перспективі", – сказав Хабек.
Зокрема, він зазначив, що Німеччина може надати Україні пакет військової допомоги на €3 млрд, включаючи протиповітряну оборону.
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"Події останніх кількох тижнів, мабуть, дали зрозуміти: Європа повинна зробити більше для своєї безпеки. Вона повинна зібрати всю свою рішучість і силу для цього. Це не гра", – додав міністр.
- Сьогодні, 1 березня, також стало відомо, що уряд Норвегії незабаром звернеться до парламенту з проханням збільшити фінансову підтримку України.
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