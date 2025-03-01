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Головна Економіка Міністр економіки Німеччини Хабек закликав надати Україні пакет військової допомоги на €3 млрд

Міністр економіки Німеччини Хабек закликав надати Україні пакет військової допомоги на €3 млрд

Юлія Лаврук
1 березня, 2025 субота
16:35
Економіка міністр економіки Німеччини Роберт Хабек

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек закликав ФРН та Європу до швидких дій щодо виділення допомоги для України

Зміст

Про це пише Tagesschau.

"Для того, щоб забезпечити необхідну підтримку Україні, ми повинні вже зараз зробити все, що в наших силах в короткостроковій перспективі", – сказав Хабек.

Зокрема, він зазначив, що Німеччина може надати Україні пакет військової допомоги на €3 млрд, включаючи протиповітряну оборону.

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"Події останніх кількох тижнів, мабуть, дали зрозуміти: Європа повинна зробити більше для своєї безпеки. Вона повинна зібрати всю свою рішучість і силу для цього. Це не гра", – додав міністр.

  • Сьогодні, 1 березня, також стало відомо, що уряд Норвегії незабаром звернеться до парламенту з проханням збільшити фінансову підтримку України.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Німеччина
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
зброя для України
Світ про Україну
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