Пекти налисники на Масницю українці почали за Хрущова та Брежнєва: пояснюють черкаські етнологи

Про це повідомляє "18000".

Старша наукова співробітниця Черкаського обласного художнього музею мистецтвознавиця Олександра Рак вважає, що основними стравами на Колодія були вареники та галушки. Оскільки цей тиждень називали сиропустним, вареники найчастіше готували з сиром, зазвичай солодкі, политі вершковим маслом. Окрім того, готували холодець, а до святкового столу подавали пиво та горілку, однак без надмірного вживання.

Вареники є однією з найдавніших національних страв, до яких українці вигадали безліч начинок: товчена картопля із солоним сиром і кропом, кисла або тушкована капуста, різні крупи, мак. Тісто для вареників також мало багато варіантів: дріжджове, заварне, на кефірі тощо. Вони були другою після борщу найпопулярнішою українською стравою, а способи приготування відрізнялися в кожному регіоні. Вареники варили у воді або готували на пару, а вибір начинки залежав від місцевих традицій.

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Доктор історичних наук ЧНУ ім. Б. Хмельницького, етнолог Андрій Темченко зазначає, що форма вареника нагадує місяць, що символізує достаток і зростання. Дівчата ліпили вареники, а в один із них клали квасолину. Хлопці їли їх навмання, і тому, кому діставалася квасолина, дозволялося поцілувати дівчину. Така гра вважалася жартівливим натяком на взаємну симпатію.

Окрім вареників, на Колодія готували галушки, які нагадували ліниві вареники, мали різноманітні начинки або були прісними, готувалися з різного тіста. Також смажили пухкі круглі оладки.

Вважається, що слово "млинець" походить від "млин", проте в українській традиції більш поширеним було слово "оладок". Його назву пов’язують із богинею Ладою, яка уособлювала весняне відродження та оберігала родинний затишок.

Млинці, які ще називають налисниками, почали смажити на Масницю за часів правління Хрущова та Брежнєва. Цю традицію, як і спалювання опудала, активно насаджували з Росії, що поступово витіснило давні українські обряди, зокрема ті, що були пов’язані з Колодкою.