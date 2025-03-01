Пентагон наказав перекинути до 3 тис. військових до кордону з Мексикою, – WP

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела.

За словами джерел, серед солдатів, яких відправлять на кордон із Мексикою, зокрема, військові, які спеціалізуються на інженерній справі, розвідці та зв'язках із громадськістю.

Як пише WP, розгортання військ на кордоні планувалося з січня і продовжується попри різке скорочення кількості перетинів кордону з моменту вступу на посаду президента США Дональда Трампа.

Наказ про відправку додаткових військ є частиною місії, яку адміністрація Трампа ініціювала задля припинення перетину кордону США нелегальними мігрантами, додали у виданні.