Очільник Пентагону Хегсет пригрозив військовими діями США всередині Мексики, якщо країна не ліквідує наркокартелі

Про це пише WSJ з посиланням на джерела.

Хегсет сказав офіційним особам, що якщо Мексика не розбереться зі змовою між урядом країни та наркокартелями, американські військові готові вжити односторонніх дій.

Зазначається, що керівництво Мексики було шоковане та розгніване, відчуваючи, що Хегсет пропонує військові дії США всередині Мексики.

"Приватне попередження Хегсета, яке повторюють інші посадовці адміністрації Трампа, тепер нависає над торговими переговорами Мексики з президентом Трампом. Їхній страх: вимоги до Мексики припинити контрабанду фентанілу та торгівлю мігрантами тихо підкріплюються потенційними військовими діями США, а не лише 25% митами, які завдадуть шкоди економіці країни", - пише видання.

Група законодавців США оприлюднила резолюцію, в якій засуджується "будь-який заклик до військових дій США в Мексиці без дозволу Конгресу США та згоди мексиканського уряду". У документі наголошується, що будь-яка така дія може спровокувати "серйозні двосторонні наслідки".

Що передувало

Дональд Трамп 31 січня заявив, що має у планах запровадження мита на товари з Європейського Союзу.

Того ж дня у Білому домі повідомили про запровадження Трампом мита на товари з Канади, Китаю й Мексики з 1 лютого.

2 лютого прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про запровадження 25% мита на американські товари загальною вартістю 155 млрд канадських доларів у відповідь на рішення президента США Трампа, а президентка Мексики Клаудія Шейнбаум розпорядилася встановити відповідні мита на всі товари, що надходять із Мексики.

3 лютого очільниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас заявила, що ймовірна "торгова війна" Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки нашкодила б обом сторонам, а "зрадів би" їй лише Китай.

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Згодом Трамп попередив американців, що через введені мита на канадські, китайські та мексиканські товари вони можуть відчути "біль". Водночас він запевнив, що запровадить тарифи проти ЄС. Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц пригрозили аналогічними митами на імпорт із США.

3 лютого президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що мита США на мексиканські товари призупинено на місяць після розмови з президентом Дональдом Трампом. Шейнбаум зобов’язалася збільшити кількість правоохоронців на кордоні США, щоб припинити потік наркотиків. Про аналогічні домовленості з Трампом повідомив прем'єр Канади Джастін Трюдо.

Наступного дня Трамп заявив, що планує провести переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном щодо впровадження мита.

4 лютого Китай запровадив мита в розмірі 10% на нафту і сільськогосподарську техніку зі США, а також 15% на вугілля і скраплений природний газ.

11 лютого Трамп розпорядився ввести 25% мита на імпорт сталі та алюмінію.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європейський Союз вживатиме заходів у відповідь на запровадження нових мит з боку США, назвавши їх невиправданими.

Президент США Дональд Трамп заявив, що з 4 березня запровадить мита на товари з Мексики й Канади в розмірі 25%. Також Вашингтон введе додаткові тарифи для Китаю.