У лютому Міноборони допустило до експлуатації в Силах оборони понад 100 нових зразків озброєння та військової техніки

Про це інформує пресслужба оборонного відомства.

Зазначається, що серед нових зразків ОВТ, що пройшли кодифікацію у лютому, зокрема, безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, системи радіоелектронної боротьби, засоби РХБЗ, автотехніка, авіаційне обладнання тощо.

"Для порівняння, торік за аналогічний період було кодифіковано близько 60 зразків ОВТ і лише близько третини з них були українського виробництва", - наголосили в Міноборони.

В оборонному відомстві також відзначили, що від початку року кодифіковано та допущено до експлуатації в Силах оборони понад 10 нових зразків безпілотних авіаційних комплексів з оптоволоконним каналом управління.

"Інноваційні зразки зброї швидко змінюють картину війни. Повітряні дрони забезпечують розвідку, ситуаційний контроль поля бою, самі виступають як засоби ураження ворожих цілей. Нині дрони вартістю 500 доларів уражають ворожі цілі, що коштують десятки, а то й сотні тисяч доларів. Для ефективної боротьби із ресурсно потужнішою країною-агресором маємо досягти домінування у розвитку нових інструментів війни та їхнього масштабування. Ми мусимо виграти технологічну гонку у ворога. Українські безпілотники, системи РЕБ, розвідки, засоби ураження мають переважати за своїми ТТХ ворожі зразки. Арифметика війни в нашому випадку це про підвищення летальності та ефективності використання засобів", - зазначив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.