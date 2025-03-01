Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології У лютому Міноборони допустило до експлуатації в Силах оборони понад 100 нових зразків озброєння та військової техніки

У лютому Міноборони допустило до експлуатації в Силах оборони понад 100 нових зразків озброєння та військової техніки

Катерина Ганжа
1 березня, 2025 субота
12:16
Технології

Протягом лютого Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації в Силах оборони понад 100 нових зразків озброєння та військової техніки. Понад 90 відсотків із них – вітчизняного виробництва

Зміст

Про це інформує пресслужба оборонного відомства. 

Зазначається, що серед нових зразків ОВТ, що пройшли кодифікацію у лютому, зокрема, безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, системи радіоелектронної боротьби, засоби РХБЗ, автотехніка, авіаційне обладнання тощо.

"Для порівняння, торік за аналогічний період було кодифіковано близько 60 зразків ОВТ і лише близько третини з них були українського виробництва", - наголосили в Міноборони. 

В оборонному відомстві також відзначили, що від початку року кодифіковано та допущено до експлуатації в Силах оборони понад 10 нових зразків безпілотних авіаційних комплексів з оптоволоконним каналом управління. 

"Інноваційні зразки зброї швидко змінюють картину війни. Повітряні дрони забезпечують розвідку, ситуаційний контроль поля бою, самі виступають як засоби ураження ворожих цілей. Нині дрони вартістю 500 доларів уражають ворожі цілі, що коштують десятки, а то й сотні тисяч доларів. Для ефективної боротьби із ресурсно потужнішою країною-агресором маємо досягти домінування у розвитку нових інструментів війни та їхнього масштабування. Ми мусимо виграти технологічну гонку у ворога. Українські безпілотники, системи РЕБ, розвідки, засоби ураження мають переважати за своїми ТТХ ворожі зразки. Арифметика війни в нашому випадку це про підвищення летальності та ефективності використання засобів", - зазначив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

  • Міністерство оборони України допустило до експлуатації в підрозділах Сил оборони робота "Гулівера". 
Теги:
Новини
Україна
зброя
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
Читайте також:
Автор Юрій Мартинович
28 лютого, 2025 п'ятниця
Не зламає навіть суперкомп’ютер: український винахідник Юрій Шевчук створив унікальну програму "КодДок"
Ілля Богданов
Автор Юлія Лаврук
28 лютого, 2025 п'ятниця
Вважався зниклим безвісти: російський доброволець Ілля Богданов, який воював за Україну, вийшов на зв’язок
Автор Дар'я Куркіна
1 березня, 2025 субота
Європейські лідери та політики в США підтримали Зеленського після сварки в Білому домі
Київ
+0.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.31
    Купівля 41.31
    Продаж 41.82
  • EUR
    Купівля 43.04
    Продаж 43.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
1 березня
13:22
Замість штурмів – бомбардування: Міноборони заявило, що в лютому РФ посилила авіаційні атаки
13:14
Країни Балтії незадоволені, що їх не запросили на сьогоднішній саміт щодо України в Лондоні, - Sky News
12:50
діти пораненя лікарня
У селі на Херсонщині росіяни важко поранили 11-річну дитину
12:19
долар євро валюта обмін
Курс валют на 1 березня: скільки коштує євро та долар
12:04
Ексклюзив
Поки у світі тривали перемовини, росіяни пішли ва-банк на Харківському напрямку, - заступник командира БПАК "Ахіллес" Маляревич
12:03
OPINION
Стосунки з Трампом: не драматизуймо
12:01
погода
Рвучкий вітер, дощ і мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 2 березня від Наталки Діденко
11:54
Володимир Зеленський
Зеленський провів зустріч з українською громадою у Вашингтоні
11:40
Папа Франциск
У Папи Франциска стався ізольований бронхоспазм, йому проводили вентиляцію легенів
11:08
Мексика
Очільник Пентагону Хегсет пригрозив військовими діями США всередині Мексики, якщо країна не ліквідує наркокартелі
10:53
окупанти орки танк рф
Ворог просунувся біля Миколаїво-Дар'їного на Сумщині, - DeepState
10:38
Оновлено
Херсонська область
Росіяни обстріляли Антонівку на Херсонщині з артилерії та атакували безпілотниками, є постраждалі
10:17
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
"Це пастка для Зеленського": віцепрезидентка СКУ про стурбованість української громади в США після розмови президентів
10:15
У Маріуполі підірвали автівку з окупантом: він у реанімації, - ГУР
10:00
OPINION
Трамп і Зеленський. Дуже попередні висновки
09:47
Оновлено
РФ у ніч на 1 березня запустила БПЛА по Україні: в Одесі є загибла людина, у Харкові 12 постраждалих, серед яких діти
09:15
Огляд
Карта бойових дій за 19-28 лютого
Карта бойових дій за період 21-28 лютого: ЗСУ атакують на критичних напрямках, окупанти обходять з півдня
08:47
Огляд
Секс посполитий, коротка мова й угода з собою – 5 книг, де вчать особистого життя
08:37
ППО
Сили ППО за ніч знищили 104 зі 154 російських БПЛА
08:28
Донецька область, стела
Минулої доби росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донеччини
08:28
Італія
Італія виділяє €13 млн на підтримку енергетики України
08:08
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті сталося 91 боєзіткнення: Сили оборони відбили 26 атак РФ на Покровському напрямку
08:02
OPINION
Трамп і Ко не мали на меті перемовини. Вони мали на меті те, що сталося
07:34
Кір Стармер
Стармер провів розмову з Ердоганом: обговорили війну в Україні та майбутній саміт у Лондоні
07:07
втрати окупантів
Сили оборони ліквідували ще 1050 російських окупантів
06:34
Південна Корея
Україна поглиблює співпрацю з Південною Кореєю на тлі посилення зв'язків Росії з КНДР, - ISW
06:24
США Ізраїль
США екстрено передадуть Ізраїлю зброю на $3 млрд
05:03
Марко Рубіо
"Перетворив зустріч на фіаско": Рубіо заявив, що Зеленський має перепросити після суперечки у Білому домі
03:47
нафта
Імпорт російської нафти в Індію впав до найнижчого рівня з січня 2023, - Bloomberg
03:03
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський дав інтерв'ю після сварки з Трампом: основні заяви
02:42
Джорджія Мелоні
Прем'єрка Італії закликала провести саміт за участі США та країн ЄС
02:35
Оновлено
Європейські лідери та політики в США підтримали Зеленського після сварки в Білому домі
01:35
Оновлено
Дональд Трамп
Вимоги Трампа: для повернення до перемовин Зеленському треба не засуджувати Путіна, а заявити про готовність укласти мир
01:33
Володимир Зеленський
Зеленський про суперечку в Білому домі: певні речі варто обговорювати без камер
00:32
Віталій Портников
Є стійке бажання Трампа позбутися Зеленського, це має замаскувати нездатність вплинути на Путіна, - Портников
00:20
Дональд Трамп
Адміністрація Трампа розглядає припинення військової допомоги Україні, - WP
00:15
Оновлено
Зеленський і Трамп
Зеленський покинув Білий дім після суперечки з Трампом. Він подякував президенту США за візит
2025, п'ятниця
28 лютого
23:06
Орбан про суперечку в Білому домі: "Сьогодні Трамп сміливо стояв за мир"
22:58
Ліндсі Грем
Зеленському треба подати у відставку або змінитись, щоб вести з нами справи, - сенатор Грем
22:41
Ексклюзив
Зустріч Зеленського і Трампа
До змісту слів Зеленського немає жодних питань, є питання до подачі, - журналіст Мокрик про сварку з Трампом
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV