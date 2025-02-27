Міноборони допустило до експлуатації в підрозділах Сил оборони робота "Гулівера"

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Зазначається, що цей роботизований комплекс спроєктували українські інженери з урахуванням бойового досвіду наших захисників.

"НРК доставляє боєприпаси, спорядження, обладнання, евакуює поранених. Також слугує транспортером для бойових модулів. У відповідній комплектації може виконувати завдання з мінування", - йдеться у повідомленні.

В оборонному відомстві розповіли, що "Гулівер" може доставляти понад триста кілограмів вантажу дорогами з твердим покриттям і дещо менший за вагою вантаж малопрохідним бездоріжжям.

"Тяглового зусилля робота вдосталь, аби витягнути з багнюки невеликий військовий позашляховик", - додали в Міноборони.

Там також зазначили, що "Гулівер" поміщається в кузов пікапа, працює в широкому діапазоні температур і долає крутосхили.

"Заряду акумуляторів вистачає, аби доставити вантаж за кілька десятків кілометрів і повернутись у зворотному напрямку", - наголосили в оборонному відомстві.