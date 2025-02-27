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Міноборони допустило до експлуатації в підрозділах Сил оборони робота "Гулівера"

Катерина Ганжа
27 лютого, 2025 четвер
14:54
Технології

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації в підрозділах Сил оборони універсальний наземний роботизований комплекс "Гулівер". Він призначений для виконання широкого спектра завдань у складних погодних умовах

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Про це повідомила пресслужба оборонного відомства з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки. 

Зазначається, що цей роботизований комплекс спроєктували українські інженери з урахуванням бойового досвіду наших захисників. 

"НРК доставляє боєприпаси, спорядження, обладнання, евакуює поранених. Також слугує транспортером для бойових модулів. У відповідній комплектації може виконувати завдання з мінування", - йдеться у повідомленні. 

В оборонному відомстві розповіли, що "Гулівер" може доставляти понад триста кілограмів вантажу дорогами з твердим покриттям і дещо менший за вагою вантаж малопрохідним бездоріжжям. 

"Тяглового зусилля робота вдосталь, аби витягнути з багнюки невеликий військовий позашляховик", - додали в Міноборони.

Там також зазначили, що "Гулівер" поміщається в кузов пікапа, працює в широкому діапазоні температур і долає крутосхили. 

"Заряду акумуляторів вистачає, аби доставити вантаж за кілька десятків кілометрів і повернутись у зворотному напрямку", - наголосили в оборонному відомстві.

  • Міністерство оборони України допустило до експлуатації в Силах оборони безпілотний комплекс "Відьмак" українського виробництва. 

 

Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
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