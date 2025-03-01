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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Путін говорить про Залужного, щоб посіяти хаос в Україні, - Фейгін

Ірена Моляр
1 березня, 2025 субота
18:54
Війна з Росією Володимир Путін і Дмитро Пєсков

Російський опозиційний політик Марк Фейгін в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що Кремль намагається провести глибоке втручання в політичну систему України за допомогою виборів

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Про це він розповів в етері "Еспресо".

"Путін не збирається зупинятися, Кремль не приховує, що його цікавить вся Україна. Вони чинять опір, щоб Україна, хоча б економічно, не набула самостійності та зв'язків із Заходом настільки, що це закриє можливість реінтеграції в бік Москви. Росія розраховує, щоб назад втягнути в усі свої смердючі ОДКБ та інші московські брязкальця. Зараз розірвані всі зв'язки між Москвою та Україною, а відновити їх просто так, на рівному місці не вдасться за один день. Кремлю для цього потрібно провести глибоке втручання в політичну систему України - за допомогою виборів. Вони ж хочуть ще й втрутитися у вибори, як вони кажуть: Зеленський - такий-сякий, а Залужний хороший. Це не означає, що їм подобається Залужний, - ні, Путіну потрібен хаос, під час якого не буде легітимної влади як такої ", - прокоментував Марк Фейгін.

За його словами, Путін заявляє, що Зеленський може залишитися при владі, тільки сфальсифікувавши вибори. І це говорить людина, яка в жодних виборах участі не брала, адже в Росії не було виборів.

"То це хіба не втручання в суверенітет України: вимога встановити певну владу в Україні з обмеженнями та повноваженнями, які визначає Москва? Звісно, саме для цього це і робилося. Вийде - не вийде, вони завжди постфактум це питання оцінюють. Але зараз набагато важливіше внести цей хаос, вимагати проведення негайних виборів. А як їх проводити в умовах війни? Лавров сказав, що РФ не збирається зупинятися, жодних обмежень, а лінія зіткнення поки чомусь не є предметом обговорення, на якій треба зупинитися. І зупинятися вони не збираються. А як проводити вибори, якщо тривають військові дії? " - зауважив опозиційний політик.

 

  • 24 лютого російський диктатор Володимир Путін заявив, що його країна буцімто нічого не має проти збереження української державності.
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Росія
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Володимир Путін
вибори президента
Володимир Зеленський
Захід
Сергій Лавров
Валерій Залужний
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