Можна вже точно сказати, що зв’язок між новою адміністрацією США і Кремлем є досить стійким, - Фейгін

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Можна вже точно сказати, що зв’язок між новою адміністрацією США і Кремлем є досить стійким. Пам’ятаєте дискусію щодо перших дзвінків, коли почали спілкуватися Трамп і Путін, Маск і Путін? Тепер уже зрозуміло, що це почалося набагато раніше: не після виборів у США 5 листопада 2024 року, на яких переміг Трамп, а ще до них. А ті питання, які нам видаються несподіваними за 4-5 тижнів після інавгурації Трампа, що виникли під час обмінів, дискусій і стосунків Кремля, були підготовлені давно. Для нас це 4-5 тижнів, а для Трампа і його оточення — це досить тривалий період спроб узгодження, врегулювання, пошуку спільних інтересів з Кремлем і Путіним", - зауважив Марк Фейгін.

На його думку, це неспонтанні дії адміністрації Трампа, вони за 5 тижнів проробили трек до Ер-Ріяда: домовленості про відновлення роботи посольств, параметрів співробітництва щодо України й питань, які стосуються безпеки Європи.

"Ми сприймали це як просто контакти. І Маск не заперечував, що спілкується телефоном із Путіним. Ми вважали, що американські спецслужби контролюють ці контакти та знають про деякі майбутні домовленості та їхні параметри. Але виявилося, що це не зовсім так. Ймовірно, ґрунт був підготовлений доволі давно. Тому що зазвичай перші 5 тижнів вважаються стартовими - всі займаються організаційними, адміністративними питаннями. А тут уже обговорюють мало не розробку Арктики та переділ ресурсної бази України. Це вже дуже далеко - не кажучи вже про ООН, де узгоджують резолюції, також не кажучи вже про якісь антиєвропейські плани щодо Євросоюзу і його економічної суб'єктності та ще багато про що. І ми бачимо - скрізь тісний взаємозв'язок американської адміністрації та Кремля", - прокоментував опозиційний політик.

Фейгін вважає, що Трамп іде максимально далеко туди, куди йому дозволить американський істеблішмент, - ось у чому проблема. А свого слова "глибинна держава", конгрес і всі інші ще не сказали. Якщо вони мовчатимуть, Трамп рухатиметься далі.