Росіяни обстріляли Ківшарівку на Харківщині, горіла багатоповерхівка
Уранці суботи, 1 березня, російська окупаційна армія обстріляла селище Ківшарівка, що у Куп’янській громаді на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки зайнялася дев’ятиповерхівка
Про це інформує ДСНС України.
"Сьогодні вранці ворог вдарив по Куп'янській громаді. У селищі Ківшарівка внаслідок обстрілу загорілася 9-поверхова житлова будівля. Рятувальники ліквідовували пожежу, ризикуючи життям через загрозу повторних атак", - йдеться у повідомленні.
Фото: ДСНС України
Фото: ДСНС України
За інформацією ДСНС, обійшлося без постраждалих.
- 22 лютого російські окупанти атакували безпілотниками Куп’янськ та район, внаслідок чого постраждали три людини.
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