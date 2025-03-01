У селі на Херсонщині росіяни важко поранили 11-річну дитину
Російські загарбники зранку суботи, 1 березня, обстріляли з безпілотників село Дар'ївка Херсонської області. Унаслідок удару поранень зазнала дитина
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 11-річна дитина. Бригада "екстренки" доправила її до лікарні", - зазначив він.
Медики діагностували дитині черепно-мозкову травму, контузію, а також осколкове поранення обличчя та живота.
Наразі стан дитини тяжкий. Лікарі роблять все можливе для порятунку.
- Цього ж дня російська окупаційна армія обстріляла селище Антонівка з артилерії та атакувала населений пункт безпілотниками, внаслідок чого п'ятеро людей дістали поранення.
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