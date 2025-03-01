Росіяни обстріляли Антонівку на Херсонщині з артилерії та атакували безпілотниками, є постраждалі

Про це інформує Херсонська ОВА.

Повідомляється, що вночі під артилерійський обстріл потрапила 86-річна жінка. У неї – мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, осколкові поранення ніг і садна на обличчі.

Окрім цього, через атаку ворожого дрона постраждав 56-річний чоловік. Лікарі діагностували у нього вибухову травму та осколкові поранення ніг.

Близько шостої ранку окупанти скинули вибухівку з безпілотника на цивільний автомобіль. Внаслідок удару 74-річний чоловік дістав осколкові поранення рук і садна обличчя.

"Усі постраждалі перебувають у лікарні. Їм надають необхідну допомогу", - зазначили в ОВА.