Росіяни обстріляли Антонівку на Херсонщині з артилерії та атакували безпілотниками, є постраждалі
Російська окупаційна армія обстріляла селище Антонівка Херсонської області з артилерії та атакувала населений пункт безпілотниками, внаслідок чого троє людей дістали поранення
Про це інформує Херсонська ОВА.
Повідомляється, що вночі під артилерійський обстріл потрапила 86-річна жінка. У неї – мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, осколкові поранення ніг і садна на обличчі.
Окрім цього, через атаку ворожого дрона постраждав 56-річний чоловік. Лікарі діагностували у нього вибухову травму та осколкові поранення ніг.
Близько шостої ранку окупанти скинули вибухівку з безпілотника на цивільний автомобіль. Внаслідок удару 74-річний чоловік дістав осколкові поранення рук і садна обличчя.
"Усі постраждалі перебувають у лікарні. Їм надають необхідну допомогу", - зазначили в ОВА.
- 26 лютого, російська армія з дрона атакувала село Львове Херсонської області. Внаслідок атаки загинув чоловік.
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