Італія виділяє €13 млн на підтримку енергетики України
Представники України та Італії підписали угоду про внесок з боку офіційного Риму до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 13 мільйонів євро
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Відповідну угоду підписали надзвичайним і повноважним послом Італії в Україні Карло Формозою у присутності заступника глави Міненерго України Романа Андарака.
Український міністр, зокрема, висловив вдячність Італії за підтримку відновлення українського енергосектору.
"Ця допомога дозволить закупити необхідне обладнання і посилити стійкість української енергосистеми в умовах, коли ворог нещадно атакує енергооб'єкти, а українські енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене, аби українці мали світло і тепло у своїх домівках", - зазначив Андарак.
Що відомо про Фонд підтримки енергетики України
Фонд був створений у квітні 2022 року за спільної ініціативи глави Міненерго України Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Він створений на базі Секретаріату Енергетичного Співтовариства.
За даними Міненерго, нині анонсовані внески країн-партнерів до Фонду сягають понад 1 мільярд євро.
Донорами Фонду стали, серед іншого, державний та приватний сектор з понад 30 держав, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.
В Міненерго звертають увагу, що Фонд став ефективним інструментом надання міжнародної допомоги в енергетичній сфері, завдяки якому українські енергетики мають змогу відновлювати енергооб'єкти після російських атак, здійснювати ремонти, встановлювати нові потужності.
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