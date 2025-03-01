Італія виділяє €13 млн на підтримку енергетики України

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Відповідну угоду підписали надзвичайним і повноважним послом Італії в Україні Карло Формозою у присутності заступника глави Міненерго України Романа Андарака.

Український міністр, зокрема, висловив вдячність Італії за підтримку відновлення українського енергосектору.

"Ця допомога дозволить закупити необхідне обладнання і посилити стійкість української енергосистеми в умовах, коли ворог нещадно атакує енергооб'єкти, а українські енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене, аби українці мали світло і тепло у своїх домівках", - зазначив Андарак.

Що відомо про Фонд підтримки енергетики України

Фонд був створений у квітні 2022 року за спільної ініціативи глави Міненерго України Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Він створений на базі Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

За даними Міненерго, нині анонсовані внески країн-партнерів до Фонду сягають понад 1 мільярд євро.

Донорами Фонду стали, серед іншого, державний та приватний сектор з понад 30 держав, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.

В Міненерго звертають увагу, що Фонд став ефективним інструментом надання міжнародної допомоги в енергетичній сфері, завдяки якому українські енергетики мають змогу відновлювати енергооб'єкти після російських атак, здійснювати ремонти, встановлювати нові потужності.