Секс посполитий, коротка мова й угода з собою – 5 книг, де вчать особистого життя

Томаш Вісліч. Любощі. Шлюб та сексуальне життя селян Речі Посполитої XVII–XVIII століть. – К. Лабораторія, 2024

Ця книжка – надзвичайно цікаве дослідження інтимного життя польських селян XVII–XVIII сторіч на тлі Європи періоду раннього модернізму. Автор докладно описує дошлюбні стосунки, шлюб, позашлюбні зв’язки посполитих, їхні уявлення про тілесність і мораль, індивідуальний досвід та сексуальні практики, а також їхнє співіснування з усталеними релігійними та суспільними нормами. Тобто мова про часи, коли любов сприймалася як публічний принцип християнських взаємин, а не як особисте почуття, до якого ми звикли сьогодні. Таким чином, "Любощі" Томаша Вісліча — це унікальна спроба реконструкції інтимного світу селян Речі Посполитої на тлі ранньомодерної Європи. Ґрунтуючись на доробку світової та польської історіографії, опрацювавши сотні судових справ сільських судів, значна частина яких походить із русько-польського прикордоння, автор відтворив життя пересічних селян XVII–XVIII століть і показав їхнє приватне життя, що завжди перебувало в тіні великих історичних наративів та привілейованих верств суспільства. Тож попри те, що любощі у такому випадку — це не лише інтимні стосунки, а й соціальні та культурні традиції, які визначали життя людей у сільській місцевості, а такі поняття як любов і шлюб були соціальними маркерами дорослості та незалежності. Одруження означало не лише створення нової родини, але й заснування окремого господарства, де чоловік і жінка мали чітко визначені ролі. При цьому почуття у шлюбі дуже рідко обговорювалися, а якщо треба було висловити сильніші емоції, використовувався термін "симпатія". Про це, а також про безліч інших маловідомих речей розповідається в книжці відомого дослідника новітньої історії.





Дон Міґель Руїз. Чотири угоди. – К.: BookChef, 2024

Понад 20 років ця книжка-мантра лишається на гребені популярності серед тих, хто перебуває у пошуках себе і прагне віднайти гармонію зі світом. "Чотири угоди" Дона Міґеля Руїза – це, по суті, практичний посібник з особистої свободи, а також збірка настанов із ведення перемовин зі своїм "Я". Основні практики толтекської філософії, які вправно описав автор, покликані не лише зцілити душу, а й сприяти налагодженню контакту зі світом і не надто досконалим суспільством, заручниками стигматів якого ми є. Це спроба змінити себе і разом із тим навчитися не приймати недоліки інших на власний карб. Це медитація в глибині нашого "Я", що сприятиме віднаходженню себе як і в неохопному світі, так і в собі. Загалом у книжці наведено приклади основних практик толтекської мудрості, застосування яких сприятиме гармонізації особистості "Толтекське знання, як і всі священні езотеричні традиції в усьому світі, базується на фундаментальній єдності істини, - нагадує автор. - І хоча це й не релігія, толтекська мудрість поважає всіх духовних наставників, які вчили будь-коли на землі. Вона так само мовить про дух, проте точніше було б називати її способом життя, що характеризується готовністю досягати щастя й любові". Так само у книжці розповідається про те, як багато століть тому толтеки були відомі у всій Південній Мексиці як "люди знання". "Антропологи кажуть про толтеків як про націю чи расу, - зауважує автор, - але насправді толтеки були вченими й митцями, які створили суспільство для дослідження й збереження духовних знань і практик стародавніх предків. Вони збиралися разом як наставники та учні у Теотихуакані, стародавньому місті пірамід поблизу Мехіко, відомому як місце, де "людина стає богом". І ставала вона ним не в останню чергу завдяки чотирьом угодам, про які мова в цій мудрій книжці.





Девід Кристал. Короткі історії про мову. – К.: Наш Формат, 2024

Чи знаєте ви точно або хоча б приблизно, скільки у світі мов? Чому жестова мова передає не окремі слова, а цілі значення? Як діти формують власний мовний всесвіт? Хай там як, але ця дотепна та інформативна книжка розкриє в кожному з вас лінгвіста. А все завдяки тому, що "Короткі історії про мову" Девіда Кристала – захопливе дослідження, автор якого із легкістю дослідника й захватом дитини проведе екскурс у минуле, теперішнє та майбутнє мов. Крім того, автор поєднує наукову точність і жвавий стиль, пояснюючи все на історіях, схемах та легко викладених фактах. До речі, чимало прикладів спеціально адаптовано під українську мову. Усе це допомагає поглянути на мову не як на суху теорію, а як на незбагненний живий організм. Ну й заразом дізнатися, чому реперам потрібно знати правопис, як акцент сприяє виживанню, чому Йода розмовляє в такій незвичайній манері, а діалекти — це щось більше, ніж просто "гірша" версія літературної мови. "Акценти й діалекти існували завжди, - нагадує автор. - Найдавніші писемні пам’ятки англійською мають відмінності в написанні, словниковому складі та граматиці, що свідчить про походження авторів із різних регіонів країни. А якщо повернутися ще далі в минуле, до моменту, коли люди тільки починали говорити, то можна припустити, що й там теж були б різні акценти. Якщо еволюція — це "виживання найпристосованіших", то акценти, як на мене, посприяли в цьому. Можливо, довше прожити вдавалося тим, чий слух чутливіше реагував на відмінності у вимові. І, власне, якщо подумати, то й сьогодні змінилося не так уже й багато. Я знаю не одне місце, де звук чужої вимови змушує негайно насторожитися. Та й ви, мабуть, теж".





Сара Девіс. Покинь нарциса назавжди. Як вийти з аб’юзивних і токсичних стосунків. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2024

У цій актуальній книжці нам нагадують, що легенда про самозакоханого грецького Нарциса та закохану в нього Ехо — стара, як світ, але вона донині ілюструє одержимість та сліпоту ілюзорного кохання та даремність подібних стосунків. "Історія про Нарциса і Ехо описує даремну гонитву й одержимість ілюзією "кохання" з боку обох партнерів, - нагадує авторка. - Нарцис захоплений собою і закоханий у власне відображення, тому не помічає нікого довкола. Тим часом Ехо зосереджує на ньому стільки своєї уваги і зусиль, що від неї самої уже нічого не залишається". Тож як розпізнати нарциса, розуміти його поведінку, склад розуму задля особистого відновлення? Як розірвати токсичні стосунки з особою-нарцисом, а найголовніше, як зрозуміти, прийняти і пережити цей досвід? У своїй книжці "Покинь нарциса назавжди" Сара Девіс переконана, що ви не можете змінити нарциса, але можете змінити спосіб поводження з ним. Тож авторка, психологиня і терапевтка з психічного здоров’я, яка спеціалізується на лікуванні нарцисичного насильства, співзалежності, стресу, тривоги та травми, пропонує у цьому практичному посібнику зрозуміти природу стосунків із нарцисом і назавжди звільнитися від них.





Нацуме Сосекі. Потім. – Х.: Фоліо, 2024

Головний герой цього роману хоч і не нарцис, але переконаний, що не варто займатися тим, до чого не лежить душа, головне — досягти гармонії із собою. Тож тридцятирічний аристократ Дайске в романі "Потім" Нацуме Сосекібе безтурботно живе на батьківські гроші, але одного дня опиняється перед дилемою: одружитися з нелюбою дівчиною, яку обрав для нього батько, або позбутися матеріальної підтримки. За сюжетом, переживаючи конфлікт між обов’язком та особистими прагненнями й почуттями (Дайске закоханий в іншу), герой нарешті має почати діяти. Але чи починає? І в чому саме полягають його діяння? "Першим, що він побачив, була квітка махрової камелії на татамі біля узголів'я, - починається ця класична історія. - Напередодні, лежачи в ліжку, Дайске виразно чув у темряві, як квітка впала, впала гучно, ніби з самого горища з усіх сил жбурнули гумовий м'яч. Напевне, примарилося, подумав Дайске, адже зараз глибока ніч і довкола тиша. Але про всяк випадок він поклав руку на серце і, прислухаючись до чітких ритмічних ударів, заснув". Хай там як, але неабияку роль у становленні та розвитку японського реалізму відіграла саме творчість автора роману, класика нової японської літератури, завдяки якому в японській літературі зазвучала тема життєвих шукань молодого інтелігента. Зрештою, його романи не втрачають своєї актуальності й у наші дні, даючи відповіді на численні запитання, які хвилюють сучасну молодь.