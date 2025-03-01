Минулої доби росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донеччини

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 28 лютого росіяни вбили чотирьох жителів Донеччини: двох у Лимані, одного в Мирнограді і одного в Сіверську", - зазначив Філашкін.

Також ще шестеро людей в області за добу дістали поранення.

Загалом, за даними очільника ОВА, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2999 людей, ще 6799 – дістали поранення. Це дані без врахування Маріуполя та Волновахи.