Минулої доби росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донеччини
Протягом минулої доби, 28 лютого, російська окупаційна армія вбила чотирьох мирних жителів Донецької області
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 28 лютого росіяни вбили чотирьох жителів Донеччини: двох у Лимані, одного в Мирнограді і одного в Сіверську", - зазначив Філашкін.
Також ще шестеро людей в області за добу дістали поранення.
Загалом, за даними очільника ОВА, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 2999 людей, ще 6799 – дістали поранення. Це дані без врахування Маріуполя та Волновахи.
- 28 лютого, російська армія обстріляла Лиман, Мирноград, Ставки й Костянтинівку Донецької області, в результаті чого троє цивільних загинули та двоє зазнали поранень.
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