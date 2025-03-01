Трамп і Ко не мали на меті перемовини. Вони мали на меті те, що сталося
Чи могла бути іншою поведінка Зеленського? Певне, що могла
Подивилась. Аж руки трясуться.
Я терпіти не можу Зеленського. Але, твою мать! Ну ж зрозуміло, що американці мають профайл нашого. І оцей весь прямий ефір, Венс поруч, грубі наїзди та звинувачення — це абсолютна провокація. І вони знали, що робили.
Був жорсткий прес. Ці дегенерати прямо звинувачували нашу країну у війні. Суки.
Чи могла бути іншою поведінка Зеленського? Певне, що могла. Певне, що треба було, як Макрон, наприклад, посміхатися і мʼяко торкатися Трампового коліна. Якого теж намагався пресувати американський президент, але за лайт-сценарієм.
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Ще раз — Трамп і Ко не мали на меті перемовини. Вони мали на меті те, що сталося.
Єдині зауваження — все-таки Зеленському треба розмовляти через перекладача. Це дає трохи часу на подумати. І треба було розмову розпочати не з подяки за запрошення. А з подяки США.
Трамп — кончений. І наш виглядав краще. І я добре розумію його емоції. Я б ще в бійку полізла.
Але питання в тому, що далі. Якщо ти готовий на все заради миру і закінчення війни, то нинішня сварка — влучання у штангу. Бо немає, трясця, ресурсу.
Уявляю, як це коментуватиме Трамп! Який вчора сказав, що не памʼятає, що він Зеленського назвав диктатором.
І ще я співчуваю Оксані Маркаровій. Я не уявляю, як це розгрібати й що далі.
Схоже, триндець почнеться раніше, ніж ми його планували. Розвіддані, звʼязок, технічна допомога…
Про авторку. Зоя Казанжи, журналістка.
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