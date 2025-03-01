Подивилась. Аж руки трясуться.

Я терпіти не можу Зеленського. Але, твою мать! Ну ж зрозуміло, що американці мають профайл нашого. І оцей весь прямий ефір, Венс поруч, грубі наїзди та звинувачення — це абсолютна провокація. І вони знали, що робили.

Був жорсткий прес. Ці дегенерати прямо звинувачували нашу країну у війні. Суки.

Чи могла бути іншою поведінка Зеленського? Певне, що могла. Певне, що треба було, як Макрон, наприклад, посміхатися і мʼяко торкатися Трампового коліна. Якого теж намагався пресувати американський президент, але за лайт-сценарієм.

Читайте також: "Ми на межі Третьої світової – ви не можете з цим гратися": у Зеленського, Трампа і Венса виникла суперечка Ще раз — Трамп і Ко не мали на меті перемовини. Вони мали на меті те, що сталося.

Єдині зауваження — все-таки Зеленському треба розмовляти через перекладача. Це дає трохи часу на подумати. І треба було розмову розпочати не з подяки за запрошення. А з подяки США.

Трамп — кончений. І наш виглядав краще. І я добре розумію його емоції. Я б ще в бійку полізла.

Але питання в тому, що далі. Якщо ти готовий на все заради миру і закінчення війни, то нинішня сварка — влучання у штангу. Бо немає, трясця, ресурсу.

Уявляю, як це коментуватиме Трамп! Який вчора сказав, що не памʼятає, що він Зеленського назвав диктатором.

І ще я співчуваю Оксані Маркаровій. Я не уявляю, як це розгрібати й що далі.