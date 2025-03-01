Сили ППО за ніч знищили 104 зі 154 російських БПЛА
Під час чергової російської атаки по території України у ніч на 1 березня оборонці українського неба ліквідували 104 ворожих безпілотники
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Так, з 19:30 28 лютого росіяни запустили по Україні 154 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотники-імітаторами різних типів із напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 08:30 військові підтвердили збиття 103 ударних БПЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.
Крім того, 51 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений.
- Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина. В Одесі загинула людина, у Харкові багато постраждалих.
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