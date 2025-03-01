Сили ППО за ніч знищили 104 зі 154 російських БПЛА

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Так, з 19:30 28 лютого росіяни запустили по Україні 154 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотники-імітаторами різних типів із напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08:30 військові підтвердили збиття 103 ударних БПЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Крім того, 51 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений.