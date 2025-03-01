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Рвучкий вітер, дощ і мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 2 березня

Світлана Кравченко
1 березня, 2025 субота
12:01
Суспільство погода

У неділю, 2 березня, в Україні через діяльність атмосферних фронтів буде вогко. У регіонах можливі дощі та мокрий сніг, що супроводжуватимуться рвучким вітром

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Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, температура повітря у вівторок розташується у звичному режимі: на заході +3...+7°C, на сході -2...+2°C, на решті території України пануватимуть +1...+5 °C.

У Києві в неділю буде вогко і хмарно. Вдень  температура повітря підійметься до +4 °C.

Синоптикиня прогнозує надалі ще теплішу погоду в Україні.

  • Як прогнозувалося раніше, цими вихідними у більшості регіонів України очікується дощ і мокрий сніг. У східних областях опадів не прогнозується, проте буде хмарно.
Теги:
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Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
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