Рвучкий вітер, дощ і мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 2 березня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, температура повітря у вівторок розташується у звичному режимі: на заході +3...+7°C, на сході -2...+2°C, на решті території України пануватимуть +1...+5 °C.

У Києві в неділю буде вогко і хмарно. Вдень температура повітря підійметься до +4 °C.

Синоптикиня прогнозує надалі ще теплішу погоду в Україні.