Рвучкий вітер, дощ і мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 2 березня
У неділю, 2 березня, в Україні через діяльність атмосферних фронтів буде вогко. У регіонах можливі дощі та мокрий сніг, що супроводжуватимуться рвучким вітром
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
За її даними, температура повітря у вівторок розташується у звичному режимі: на заході +3...+7°C, на сході -2...+2°C, на решті території України пануватимуть +1...+5 °C.
У Києві в неділю буде вогко і хмарно. Вдень температура повітря підійметься до +4 °C.
Синоптикиня прогнозує надалі ще теплішу погоду в Україні.
- Як прогнозувалося раніше, цими вихідними у більшості регіонів України очікується дощ і мокрий сніг. У східних областях опадів не прогнозується, проте буде хмарно.
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