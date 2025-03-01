Зеленський провів зустріч з українською громадою у Вашингтоні
Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрівся з українською громадою та закликав не забувати про війну
Про це він повідомив у телеграм.
"Для нас дуже важливо, щоб Україна звучала й ніхто про неї не забував ні під час війни, ні після", - наголосив президент.
Він підкреслив, що людям в Україні важливо знати, що вони не наодинці, що їхні інтереси в кожній країні, у кожному куточку світу представлені.
"Дякую за підтримку в цей непростий час, за всі зусилля заради України та українців і допомогу – не лише дипломатичну та фінансову, а й політичну та молитовну", - резюмував Зеленський.
- 28 лютого президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Під час пресконференції виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
- Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасовано після суперечки.
- Після сварки у Білому домі, слова підтримки Зеленському та Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США.
- Зеленський згодом дав інтерв'ю американському телеканалу, під час якого, зокрема, прокоментував ситуацію з Трампом.
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