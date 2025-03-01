Карта бойових дій за період 21-28 лютого: ЗСУ атакують на критичних напрямках, окупанти обходять з півдня

Росіяни виснажуються і пересідають на гужовий транспорт

В лютому рашисти намагались напередодні переговорів із Тампом отримати максимум результатів на фронті. Звідси рекордні за останні пів року цифри полювання ЗСУ практично на всі види техніки. Понад 300 танків та майже 600 броньованих машин разом із понад 3 450 одиниць автотехніки – ці цифри дозволили зупинити наступ рашистів майже на всіх ділянках фронту.

інфографіка, Фото: Еспресо

Цікаво, що наші воїни підбили на тисячу більше авто, ніж у січні, коли був оновлений абсолютний рекорд війни. Ймовірно саме тому почали з’являтися не поодинокі відео, коли "2-га армія світу" для логістики використовує віслюків, коней та мотоблоки. Це ознака того, що їхні можливості дійшли свого максимум та почали провисати. Важливим показником є знищення артилерії на рівні 1500 одиниць, останній раз такі рекордні цифри були влітку.

інфографіка, Фото: Еспресо

Отже, росіянам вдалось збільшити кількість своєї арти завдяки КНДР чи Китаю. Також неприємною тенденцією є оновлення рекорду запуску "шахедів" – 267 шт. Втім, наше ППО залишається ефективним на рівні 98% їхньої ліквідації – а це знову оновлення рекорду – понад 3600 тактичних дронів. Натомість наші дрони розвиваються дуже швидко. Нещодавно була зафіксована рекордна ліквідація С-300 поблизу Мелітополя, що за 70 км від фронту.

інфографіка, Фото: Еспресо

Загроза логістики до Суджі

Ворог з допомогою північнокорейців продовжує відчайдушні спроби повернути Курщину. Кілька місяців росіяни намагаються реалізувати план, який полягає у відрізанні Суджі від кордону з Україною. Поки логістика із Сумщини перебуває під шквальним вогнем, рашисти намагаються прорватися до траси південніше Суджі з обох боків. Із заходу їм вдалося просунутися на 1 км і повністю захопити прикордонне село Свердликово, а також вони перейшли кордон і намагались окупувати Новеньке. Втім, ЗСУ зупинили наступ та відкинули ворога. Також вони даремно наступали на Лебедівку та зуміли витіснити ЗСУ із Нікольського на інший берег річки Локня. Зі східного флангу, після успішної контратаки наших, росіяни намагаються відбити назад Фанасіївку, але Сили оборони тримають удар.

інфографіка, Фото: Еспресо

На півночі через кілька місяців наступу на Погребки й Орлівку, зс РФ змогли витіснити наших захисників на інший берег річки, втім, зайти в села їм наразі не вдається, тож вони у сірій зоні. Загалом за місяць ЗСУ більше відбили території на Курщини, ніж росіяни.

Зарухався Сіверський фронт

Поки на фронті між Харківщиною та Луганщиною вже кілька тижнів залишається певна стабільність, погані новини прийшли з Білогорівки, де ЗСУ тримали незламно лінію оборону впродовж 2 років. Хоча просування окупантів тут становило від 500 метрів до 1 км, але їм вдалося зайняти частину панівних висот, через що Силам оборони довелося виходити за межі села. Відтак, Білогорівка, одне з останніх сіл Луганщини, яке перебувало під нашим контролем, перейшла у сіру зону.

Карта бойових дій за 19-28 лютого, Фото: Еспресо

ЗСУ повертають собі Торецьк

Ще кілька тижнів тому росіяни радісно повідомляли про повну окупацію Торецька, а вже зараз бронетехніка ЗСУ роз’їжджає центральними вулицями міста. Ми почали множинні локальні контратаки, які призвели не тільки до переходу значної західної частини міста у сіру зону, але й до оточення скупчень окупантів. Сили оборони наступали із півдня через район Забалки, де змогли відбити один терикон та частину району приватної забудови й вийти до багатоповерхівок. На зустріч цьому наступу почався інший, з півночі, біля шахти Центральна, де наші війська звільнили кілька кварталів. Ті загони ворога, які пробивались на західні околиці міста, незабаром можуть опинитися відрізаними від основних сил. До з’єднання частин ЗСУ, які рухаються назустріч один одному із півдня та півночі, залишилось пробити близько 800 м. Наразі тут тривають запеклі бої, а ситуація динамічно змінюється. Росіяни перестали атакувати та намагаються адаптуватися до нової реальності.

Карта бойових дій за 19-28 лютого, Фото: Еспресо

Покровськ – контрнаступ триває

Ситуація під Покровськом починає розвиватися критично для росіян. Впродовж тижня ЗСУ змогли відбити свої позиції в Успенівці, яку окупанти штурмували понад два місяці. Окрім того, наші десантники деокупували село Котлине, чим зірвали план наступу ворога на північ, в обхід Покровська. За останні 3 тижні це вже шоста ділянка, де Сили оборони контрнаступали. Натомість ворог не може організуватися для прориву нашої оборони на жодній з ділянок. Хоча найближчим часом планує знову активно наступати, щоб врешті перерізати трасу Покровськ - Костянтинівка.

Карта бойових дій за 19-28 лютого, Фото: Еспресо

Повзучий наступ на Новопавлівському фронті

Майже місяць окупанти намагались захопити село Запоріжжя на 10 будинків. Врешті захопили. На цій ділянці фронту за тиждень їхнє просування становило 800 метрів, а за місяць 2,5 км. До Дніпровської області – ще 7 км. Наступна стратегічна ціль росіян – село Преображенка, яке наразі потрапило в напівоточення. Але навіть за місяць вони не змогли ні на метр просунутися в Надіївці – що на кілька кілометрів північніше.

Карта бойових дій за 19-28 лютого, Фото: Еспресо

Тим часом південніше йдуть запеклі бої в межах нашого укріпрайону в Андріївці та Костянтинополі. Після відходу Сил оборони з оточення до Костянтинополя можна остаточно цей напрямок перейменовувати із Курахівського на Новопавлівський – тепер мета рашистів остаточно закрити кишеню між Покровськом і Великою Новосілкою, щоб мати можливість зосередитись на Покровську. Поки цього не сталось – великого наступу на Покровськ не буде, а тому оборона на цьому напрямку є вкрай для нас важлива.

Поки що росіяни зуміли майже окупувати Улакли, хоча ЗСУ ще ведуть бої в північній частині села. В Костянтинополі ситуація практично не змінилася – ми укріпили свою оборону, але ворог постійно намагається проникнути в село по всій лінії фронту. В Андріївці ситуація змінюється надзвичайно динамічно – бої йдуть практично за кожен будинок. Сили оборони кілька разів відкидали рашистів із дороги на Олексіївку, відтак ворог почав обходити село з півночі, щоб розширити лінію фронту. Сюди зс РФ перекидають додаткові війська з-під Покровська, щоб розвинути свій успіх й дотиснути ситуацію, але поки що Сили оборони стримують окупантів.

Карта бойових дій за 19-28 лютого, Фото: Еспресо

З півдня росіяни пішли на прорив

Весь лютий, після захоплення Великої Новосілки, фронт на північ від неї був найбільш динамічним. Саме тут рашисти окупували найбільше української землі. Останніми днями вони зуміли захопити Новоочеретувате і Бурлацьке та продовжують наступати на північний захід через Привільне, намагаючись обійти наші оборонні лінії. За тиждень тут ворог просунувся на 2 км на ділянці довжиною 14 км.

В Дніпроенергії, яка розташована з іншого боку річки Мокрі Яли, Сили оборони зуміли закріпитися і стримали наступ. Натомість ворог рухається на північ вздовж річки у напрямку на Комар. Основна їхня мета – перекрити трасу Курахове - Запоріжжя, щоб обрубати логістику для наших оборонців та знову спробувати їх оточити. Поки що бої ведуться за село Скудне, але вже зараз готується оборона наступного села – Веселе. З правого флангу росіяни перекинули додаткові війська й готуються до наступу в напрямку Одрадного й на Багатир.

Карта бойових дій за 19-28 лютого, Фото: Еспресо

Бачимо, що окупанти намагаються знайти дірки в нашій обороні й наступають тільки там, де можуть, а де зустрічають опір – лінія стабілізується. Немає глибоких проривів, як це було в листопаді й грудні. Якщо в січні росіяни захопили незначні 350 кв км, то в лютому ще менше - 120 кв км.

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих та перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій.