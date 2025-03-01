Стосунки з Трампом: не драматизуймо
Трамп і його команда, безсумнівно, коричневі
Вони настільки коричневі, що буквально можуть заснувати коричневий інтернаціонал разом з Орбаном, АфД, Нетаньягу і ще списком тих, хто їм ідейно близький.
Драматизувати їхні поточні розмови з оточенням Путіна при цьому не варто. Домовитись про дрейф Росії від Китаю неможливо, відповідно, все одно доведеться вибудовувати конструкцію взаємодії, яка не передбачає капітуляції перед Путіним.
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І тут адекватна позиція України (і влади, і опозиції, як би вони не ворогували всередині), і європейців (яка поступово буде радикалізуватися) - допоміжні.
Навіть якщо нам не уникнути заморозки війни, ми маємо отримати стільки гарантій, зброї та грошей, скільки зможемо. І, звісно, будь-яку угоду з Трампом про ресурси потім треба міняти виключно на зброю і гроші зараз. Щоб дати можливість і час двом фронтам пошесті анігілювати один одного.
Такий шлях.
Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики
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