Вони настільки коричневі, що буквально можуть заснувати коричневий інтернаціонал разом з Орбаном, АфД, Нетаньягу і ще списком тих, хто їм ідейно близький.

Драматизувати їхні поточні розмови з оточенням Путіна при цьому не варто. Домовитись про дрейф Росії від Китаю неможливо, відповідно, все одно доведеться вибудовувати конструкцію взаємодії, яка не передбачає капітуляції перед Путіним.

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Навіть якщо нам не уникнути заморозки війни, ми маємо отримати стільки гарантій, зброї та грошей, скільки зможемо. І, звісно, будь-яку угоду з Трампом про ресурси потім треба міняти виключно на зброю і гроші зараз. Щоб дати можливість і час двом фронтам пошесті анігілювати один одного.