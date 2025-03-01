У Маріуполі підірвали автівку з окупантом: він у реанімації, - ГУР
У п'ятницю, 28 лютого, у тимчасово окупованому Маріуполі, що на Донеччині, вибухнув автомобіль з російським військовим всередині
Про це повідомила пресслужба Генерального управління розвідки МО України.
Там розповіли, що вибух стався близько 01:30. У повітря злетів автомобіль Dacia SuperNova, яким користувався російський окупант.
За попередніми даними, загарбник може перебувати в реанімації.
У ГУР додали, що точні наслідки вибуху уточнюють.
- 4 жовтня у тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль, у якому був "начальник фізичної охорони" Запорізької атомної електростанції Андрій Короткий.
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