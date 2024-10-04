В Енергодарі підірвали автомобіль з окупаційним начальником охорони ЗАЕС, - ГУР

Про це повідомляє ГУР.



"4 жовтня 2024 року близько 7-ї ранку в тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль, в якому перебував воєнний злочинець — «начальник фізичної охорони» Запорізької атомної електростанції Короткий Андрій Юрійович", - зазначили в українській розвідці.



Там розповіли, що Короткий є колаборантом, який причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації.



Після захоплення ЗАЕС він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, видав росіянам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на громадян з проукраїнською позицією.



Також Короткий брав участь у репресіях персоналу атомної електростанції, воєнних злочинах проти цивільних громадян тимчасово окупованого Енергодару.



Він організовував заходи, спрямовані на підтримку російської окупаційної армії і, як член партії Путіна "Єдина Росія", очолював в Енергодарі так звану раду депутатів.

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