В Енергодарі підірвали автомобіль з окупаційним начальником охорони ЗАЕС, - ГУР
4 жовтня у тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль, у якому був "начальник фізичної охорони" Запорізької атомної електростанції Андрій Короткий
Про це повідомляє ГУР.
"4 жовтня 2024 року близько 7-ї ранку в тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль, в якому перебував воєнний злочинець — «начальник фізичної охорони» Запорізької атомної електростанції Короткий Андрій Юрійович", - зазначили в українській розвідці.
Там розповіли, що Короткий є колаборантом, який причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації.
Після захоплення ЗАЕС він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, видав росіянам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на громадян з проукраїнською позицією.
Також Короткий брав участь у репресіях персоналу атомної електростанції, воєнних злочинах проти цивільних громадян тимчасово окупованого Енергодару.
Він організовував заходи, спрямовані на підтримку російської окупаційної армії і, як член партії Путіна "Єдина Росія", очолював в Енергодарі так звану раду депутатів.
- Українські підпільники знищили автівку ВАЗ з російськими окупантами в Мелітополі Запорізької області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.49
- EUR Купівля 45.33Продаж 45.95
- Актуальне
- Важливе