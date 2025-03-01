Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Прем'єр Норвегії хоче збільшити фінансову підтримку України

Прем'єр Норвегії хоче збільшити фінансову підтримку України

Ксенія Золотова
1 березня, 2025 субота
14:32
Економіка прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере

Уряд Норвегії незабаром звернеться до парламенту з проханням збільшити фінансову підтримку України, заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере

Зміст

Про це пише Reuters.

"Сьогодні я можу сказати, що найближчим часом ми повернемося до парламенту з пропозицією збільшити підтримку", - сказав Стере.

Наприкінці минулого року парламент Норвегії погодився витратити загалом 35 млрд норвезьких крон (3,12 млрд доларів) на військову та цивільну підтримку України у 2025 році та загалом 155 млрд крон у період з 2023 по 2030 роки.

Стере зустрінеться з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні на оборонному саміті.

  • Норвегія оголосила про виділення пакету допомоги на €300 млн для української енергетики та про відкриття прямого каналу інвестицій у промисловість держави.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Норвегія
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
Читайте також:
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Автор Влад Дідусь
28 лютого, 2025 п'ятниця
Візит Зеленського до США. Головне
Володимир Зеленський
Автор Ольга Бабишена
1 березня, 2025 субота
Зеленський дав інтерв'ю після сварки з Трампом: основні заяви
Стармер, Трамп
Автор Марія Музиченко
27 лютого, 2025 четвер
Ми готові вкладати мільярди доларів для економіки країн одна одної, - Стармер про нову угоду з США
Київ
+0.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.31
    Купівля 41.31
    Продаж 41.82
  • EUR
    Купівля 43.04
    Продаж 43.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
1 березня
15:02
Ексклюзив
НАТО, Трамп
В Конгресі навіть прихильники Трампа напевне будуть проти його політики щодо послаблення НАТО, - британський експерт Грант
15:01
Volkswagen
Volkswagen відкличе понад 60 тис. автомобілів у США через несправність
14:49
Володимир Зеленський
CNN порахувало, скільки разів Зеленський дякував США за підтримку України
14:47
Огляд
Олександр Усик
В Усика проблеми, а Лунін - герой "Реала": головні новини українського спорту за тиждень
14:29
Росіяни обстріляли Ківшарівку на Харківщині, горіла багатоповерхівка
14:13
Оновлено
Речниця Білого дому Керолайн Левітт
Речниця Білого дому про військову допомогу Україні: "Ми більше не збираємося виписувати порожні чеки на дуже далеку війну"
14:09
Ексклюзив
Марк Фейгін
Можна вже точно сказати, що зв’язок між новою адміністрацією США і Кремлем є досить стійким, - Фейгін
14:04
OPINION
Трамп і Венс опустили в чан з лайном самих себе
13:50
Зарізав через ревнощі до жінки: у Києві затримали ймовірного вбивцю чоловіка, тіло якого знайшли на трамвайних коліях
13:48
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Лондона на Європейський оборонний саміт
13:22
Замість штурмів – бомбардування: Міноборони заявило, що в лютому РФ посилила авіаційні атаки
13:14
Країни Балтії незадоволені, що їх не запросили на саміт щодо України в Лондоні, - Sky News
12:50
діти пораненя лікарня
У селі на Херсонщині росіяни важко поранили 11-річну дитину
12:19
долар євро валюта обмін
Курс валют на 1 березня: скільки коштує євро та долар
12:16
У лютому Міноборони допустило до експлуатації в Силах оборони понад 100 нових зразків озброєння та військової техніки
12:04
Ексклюзив
Поки у світі тривали перемовини, росіяни пішли ва-банк на Харківському напрямку, - заступник командира БПАК "Ахіллес" Маляревич
12:03
OPINION
Стосунки з Трампом: не драматизуймо
12:01
погода
Рвучкий вітер, дощ і мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 2 березня від Наталки Діденко
11:54
Володимир Зеленський
Зеленський провів зустріч з українською громадою у Вашингтоні
11:40
Папа Франциск
У Папи Франциска стався ізольований бронхоспазм, йому проводили вентиляцію легенів
11:08
Мексика
Очільник Пентагону Хегсет пригрозив військовими діями США всередині Мексики, якщо країна не ліквідує наркокартелі
10:53
окупанти орки танк рф
Ворог просунувся біля Миколаїво-Дар'їного на Сумщині, - DeepState
10:38
Оновлено
Херсонська область
Росіяни обстріляли Антонівку на Херсонщині з артилерії та атакували безпілотниками, є постраждалі
10:17
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
"Це пастка для Зеленського": віцепрезидентка СКУ про стурбованість української громади в США після розмови президентів
10:15
У Маріуполі підірвали автівку з окупантом: він у реанімації, - ГУР
10:00
OPINION
Трамп і Зеленський. Дуже попередні висновки
09:47
Оновлено
РФ у ніч на 1 березня запустила БПЛА по Україні: в Одесі є загибла людина, у Харкові 12 постраждалих, серед яких діти
09:15
Огляд
Карта бойових дій за 19-28 лютого
Карта бойових дій за період 21-28 лютого: ЗСУ атакують на критичних напрямках, окупанти обходять з півдня
08:47
Огляд
Секс посполитий, коротка мова й угода з собою – 5 книг, де вчать особистого життя
08:37
ППО
Сили ППО за ніч знищили 104 зі 154 російських БПЛА
08:28
Донецька область, стела
Минулої доби росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донеччини
08:28
Італія
Італія виділяє €13 млн на підтримку енергетики України
08:08
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті сталося 91 боєзіткнення: Сили оборони відбили 26 атак РФ на Покровському напрямку
08:02
OPINION
Трамп і Ко не мали на меті перемовини. Вони мали на меті те, що сталося
07:34
Кір Стармер
Стармер провів розмову з Ердоганом: обговорили війну в Україні та майбутній саміт у Лондоні
07:07
втрати окупантів
Сили оборони ліквідували ще 1050 російських окупантів
06:34
Південна Корея
Україна поглиблює співпрацю з Південною Кореєю на тлі посилення зв'язків Росії з КНДР, - ISW
06:24
США Ізраїль
США екстрено передадуть Ізраїлю зброю на $3 млрд
05:03
Марко Рубіо
"Перетворив зустріч на фіаско": Рубіо заявив, що Зеленський має перепросити після суперечки у Білому домі
03:47
нафта
Імпорт російської нафти в Індію впав до найнижчого рівня з січня 2023, - Bloomberg
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV