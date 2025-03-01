Прем'єр Норвегії хоче збільшити фінансову підтримку України
Уряд Норвегії незабаром звернеться до парламенту з проханням збільшити фінансову підтримку України, заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере
Про це пише Reuters.
"Сьогодні я можу сказати, що найближчим часом ми повернемося до парламенту з пропозицією збільшити підтримку", - сказав Стере.
Наприкінці минулого року парламент Норвегії погодився витратити загалом 35 млрд норвезьких крон (3,12 млрд доларів) на військову та цивільну підтримку України у 2025 році та загалом 155 млрд крон у період з 2023 по 2030 роки.
Стере зустрінеться з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні на оборонному саміті.
- Норвегія оголосила про виділення пакету допомоги на €300 млн для української енергетики та про відкриття прямого каналу інвестицій у промисловість держави.
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