Прем'єр Норвегії хоче збільшити фінансову підтримку України

Про це пише Reuters.

"Сьогодні я можу сказати, що найближчим часом ми повернемося до парламенту з пропозицією збільшити підтримку", - сказав Стере.

Наприкінці минулого року парламент Норвегії погодився витратити загалом 35 млрд норвезьких крон (3,12 млрд доларів) на військову та цивільну підтримку України у 2025 році та загалом 155 млрд крон у період з 2023 по 2030 роки.

Стере зустрінеться з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні на оборонному саміті.