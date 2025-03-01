Орбан закликав ЄС почати "прямі дискусії з РФ" про припинення вогню в Україні, – Bloomberg

Про це йдеться в листі Орбана до президента Євроради Антоніу Кошти, пише Bloomberg.

"Я переконаний, що Європейський Союз – за прикладом Сполучених Штатів – повинен вступити в прямі дискусії з Росією про припинення вогню і стійкий мир в Україні", – написав Орбан.

У листі до Кошти він також заявив, що блок не повинен намагатися прийняти спільні висновки ЄС на саміті з питань оборони 6 березня в Брюсселі, вказавши на "стратегічні розбіжності в нашому підході до України, які не можуть бути подолані".

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Як пише Bloomberg, Єврорада підтвердила отримання листа, але не надала жодних коментарів. Уряд Угорщини також не відповів на запит про коментар.