Орбан закликав ЄС почати "прямі дискусії з РФ" про припинення вогню в Україні, – Bloomberg
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Європейський Союз розпочати "прямі дискусії з Росією" щодо припинення вогню в Україні
Про це йдеться в листі Орбана до президента Євроради Антоніу Кошти, пише Bloomberg.
"Я переконаний, що Європейський Союз – за прикладом Сполучених Штатів – повинен вступити в прямі дискусії з Росією про припинення вогню і стійкий мир в Україні", – написав Орбан.
У листі до Кошти він також заявив, що блок не повинен намагатися прийняти спільні висновки ЄС на саміті з питань оборони 6 березня в Брюсселі, вказавши на "стратегічні розбіжності в нашому підході до України, які не можуть бути подолані".
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Як пише Bloomberg, Єврорада підтвердила отримання листа, але не надала жодних коментарів. Уряд Угорщини також не відповів на запит про коментар.
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