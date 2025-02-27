Кошта запросив Зеленського на засідання Євроради 6 березня

Про це Кошта повідомив у соцмережі Х.

Він зазначив, що спеціальне засідання буде присвячене питанням європейської безпеки та подальшої підтримки України.

"Я запросив президента Зеленського приїхати до Брюсселя з нагоди засідання Європейської Ради, щоб обговорити з нами останні події", – зазначив Кошта.

Він додав, що наразі з'явився "новий імпульс, який повинен привести до всеосяжного, справедливого і міцного миру", тому важливо "обмінятися думками про те, як надалі підтримувати Україну і яких принципів слід дотримуватися в майбутньому".