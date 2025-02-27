Кошта запросив Зеленського на засідання Євроради 6 березня
Президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив українського лідера Володимира Зеленського на спеціальний саміт Євросоюзу, що запланований на 6 березня
Про це Кошта повідомив у соцмережі Х.
Він зазначив, що спеціальне засідання буде присвячене питанням європейської безпеки та подальшої підтримки України.
"Я запросив президента Зеленського приїхати до Брюсселя з нагоди засідання Європейської Ради, щоб обговорити з нами останні події", – зазначив Кошта.
Він додав, що наразі з'явився "новий імпульс, який повинен привести до всеосяжного, справедливого і міцного миру", тому важливо "обмінятися думками про те, як надалі підтримувати Україну і яких принципів слід дотримуватися в майбутньому".
- Раніше стало відомо, що Антоніу Кошта скликає на 6 березня засідання Ради, на якому обговорюватимуть підтримку України й посилення оборони ЄС.
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