Volkswagen відкличе понад 60 тис. автомобілів у США через несправність
Німецька автомобільна компанія Volkswagen відкликає 60 490 автомобілів у Сполучених Штатах Америки через несправність
Про це пише Reuters.
Повідомляється, що автівки відкликатимуть через несправність відображення положення передачі. Це може призвести до мимовільного руху автомобіля, якщо не буде задіяне ручне гальмо, повідомило Національне управління безпеки дорожнього руху США.
Відкликання стосується окремих моделей ID.4 (2021–2023), Audi Q4 e-Tron (2022–2023) та Q4 e-Tron Sportback (2022–2023), зазначив автомобільний регулятор з безпеки.
- Наприкінці січня повідомлялося, що компанія Honda відкличе 294 612 автомобілів у США для усунення проблеми, яка може призвести до зупинки двигунів або втрати потужності.
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