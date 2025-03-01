Volkswagen відкличе понад 60 тис. автомобілів у США через несправність

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що автівки відкликатимуть через несправність відображення положення передачі. Це може призвести до мимовільного руху автомобіля, якщо не буде задіяне ручне гальмо, повідомило Національне управління безпеки дорожнього руху США.

Відкликання стосується окремих моделей ID.4 (2021–2023), Audi Q4 e-Tron (2022–2023) та Q4 e-Tron Sportback (2022–2023), зазначив автомобільний регулятор з безпеки.