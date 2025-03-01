Насправді ж слабкий Трамп не здатен поставити на місце Путіна, а також виконати обіцянку — завершити війну в Україні. Все, свідками чого ми стали увечері 28 лютого, — спектакль, розіграний двома акторами — Трампом і Венсом. Їм не потрібна була угода про корисні копалини. Їм потрібен був цап-відбувайло за свої нездатність і боягузтво перед Путіним. Вони обрали на цю роль Зеленського.

47-й президент США і його віцепрезидент влаштували ганебне видовище. Зеленський на нього прогнозовано емоційно відреагував. Читайте також: Трамп і Ко не мали на меті перемовини. Вони мали на меті те, що сталося

Далі для Білого дому все буде відбуватися не за сценарієм і фінал цього дійства відкритий. Трамп і Ко впевнені, що вони провчили Зеленського і змусять Україну до капітуляції.