Трамп і Венс опустили в чан з лайном самих себе
Фразою "Путін хоче миру в Україні" Трамп підсумував вигнання Зеленського з Білого дому
Насправді ж слабкий Трамп не здатен поставити на місце Путіна, а також виконати обіцянку — завершити війну в Україні. Все, свідками чого ми стали увечері 28 лютого, — спектакль, розіграний двома акторами — Трампом і Венсом.
Їм не потрібна була угода про корисні копалини. Їм потрібен був цап-відбувайло за свої нездатність і боягузтво перед Путіним. Вони обрали на цю роль Зеленського.
47-й президент США і його віцепрезидент влаштували ганебне видовище. Зеленський на нього прогнозовано емоційно відреагував.
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Далі для Білого дому все буде відбуватися не за сценарієм і фінал цього дійства відкритий. Трамп і Ко впевнені, що вони провчили Зеленського і змусять Україну до капітуляції.
Хоча видається, що в чан з лайном вони опустили не Зеленського, а самих себе. Від Трампа і Венса тепер аж смердить "рускім духом". Заяви президента США після скандалу — зайве тому підтвердження.
Про автора. Сергій Руденко, журналіст, телеведучий
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