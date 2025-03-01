CNN порахувало, скільки разів Зеленський дякував США за підтримку України

Про це йдеться в матеріалі CNN.

Журналісти нагадали, що під час зустрічі в Овальному кабінеті 28 лютого американський лідер Дональд Трамп та віцепрезидент США Джей Ді Венс дорікнули Зеленському, нібито він "недостатньо вдячний".

"Ви повинні бути вдячні. У вас немає козирів", – сказав Трамп.

"Ви хоч раз подякували за всю цю зустріч?" – запитав Венс.

Водночас, як пише CNN, Володимир Зеленський після початку російського повномасштабного вторгнення неодноразово дякував США, зокрема президенту Дональду Трампу, президенту Джо Байдену, членам Конгресу від обох партій, оборонним компаніям США та їхнім працівникам, а також американському народу.

Так, журналісти навели 33 приклади того, як Зеленський дякував посадовцям та народу США за підтримку України в період з 21 січня 2022 року до 12 лютого 2025 року.

"Це не повний перелік. Варто зазначити, що ми не розглядали численні внутрішні висловлювання Зеленського українською мовою", – додали в CNN.