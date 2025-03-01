І ось Джорджа Мелоні, одна з політичних подруг Трампа та головних європейських партнерів, яка нібито мала бути форпостом нової правоконсервативної хвилі на континенті, сьогодні публічно заявляє, що безпекові гарантії для України мають бути реалізовані саме через НАТО.

Що це означає? Це означає, що навіть найближчі до Трампа європейські політики не підтримують його риторику щодо війни в Україні. Це означає, що навіть серед тих, хто мав би орієнтуватися на Вашингтон, формується запит на самостійність. А значить, тенденція політичного відокремлення Європи від США тільки посилюється.

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Це не просто слова – це явний сигнал, що європейські лідери почали своєрідне «Євробачення», в якому визначатиметься той, хто стане головним політичним диригентом на континенті. Вже зараз у боротьбу вступають Макрон, Фрідріх Мерц і сама Мелоні.

І що важливо – відокремлення відбувається через акцент на безпеці. Принципове наголошення на тому, що Україна має бути в НАТО, – це не просто про Київ, це про глобальний переділ сфер впливу. Європа нарощує свій політичний м’яз, і якщо хтось в Америці мріє про ізоляціонізм, то в Європі вже нарешті зрозуміли: доведеться будувати нову систему безпеки. Зі США чи без них – це вже залежить від того, як зіграють у Вашингтоні. А поки що – Європа робить ставку на своїх.

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Про автора. Максим Несвітайлов, експерт-міжнародник

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