Зеленський зробив дві помилки: американський політолог Мотиль про суперечку в Овальному кабінеті

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Щодо того, що відбулося вчора, 28 лютого, в Овальному кабінеті Білого дому, у мене є своя інтерпретація. Зеленський зробив дві помилки. Перша – він говорив англійською мовою, хоча не повинен цього робити. Його англійська – непогана, але далеко не є досконалою, тому він не міг висловити різні нюанси. Друга – Зеленський не зрозумів або йому не сказали, як це має бути, що це пресконференція в Білому домі, де головна зірка – Трамп. Тобто це нагода Трампу показати світові, що він геніальний, всі мають бути вдячні йому та Богові за його геніальність", - прокоментував американський політолог.

За його словами, Зеленський підійшов до цієї зустрічі не як до пресконференції, яка буде виславляти Трампа, а як до серйозної дискусії про майбутнє України, про війну, Путіна – це все, звичайно, не пасувало ні Венсу, ні Трампу.

"Венс і Трамп поводилися як грубіяни. Мені здається, що Трамп імпровізував, а Венс, коли поставив до Зеленського свої перші запитання, явно хотів його спровокувати. Це була вже трохи бандитська, мафіозна тактика. А Трамп імпровізував, бо відчував образу, адже очікував, що прийде Зеленський на колінах і буде дякувати, натомість президент України почав говорити про війну. Це не пасувало до сценарію Трампа, тому він зійшов з пантелику і почав образливо говорити, вимагаючи від Зеленського вдячності. Це якийсь нонсенс", - резюмував Олександр Мотиль.