Зеленський зробив дві помилки: американський політолог Мотиль про суперечку в Овальному кабінеті
Олександр Мотиль, історик, політолог, професор Ратгерського університету (США), зазначив, що, по-перше, Зеленський мав говорити української мовою, щоб краще висловити різні нюанси, а по-друге, на пресконференціях у Білому домі зараз головна зірка - Трамп
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Щодо того, що відбулося вчора, 28 лютого, в Овальному кабінеті Білого дому, у мене є своя інтерпретація. Зеленський зробив дві помилки. Перша – він говорив англійською мовою, хоча не повинен цього робити. Його англійська – непогана, але далеко не є досконалою, тому він не міг висловити різні нюанси. Друга – Зеленський не зрозумів або йому не сказали, як це має бути, що це пресконференція в Білому домі, де головна зірка – Трамп. Тобто це нагода Трампу показати світові, що він геніальний, всі мають бути вдячні йому та Богові за його геніальність", - прокоментував американський політолог.
За його словами, Зеленський підійшов до цієї зустрічі не як до пресконференції, яка буде виславляти Трампа, а як до серйозної дискусії про майбутнє України, про війну, Путіна – це все, звичайно, не пасувало ні Венсу, ні Трампу.
"Венс і Трамп поводилися як грубіяни. Мені здається, що Трамп імпровізував, а Венс, коли поставив до Зеленського свої перші запитання, явно хотів його спровокувати. Це була вже трохи бандитська, мафіозна тактика. А Трамп імпровізував, бо відчував образу, адже очікував, що прийде Зеленський на колінах і буде дякувати, натомість президент України почав говорити про війну. Це не пасувало до сценарію Трампа, тому він зійшов з пантелику і почав образливо говорити, вимагаючи від Зеленського вдячності. Це якийсь нонсенс", - резюмував Олександр Мотиль.
- 28 лютого, президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Під час пресконференції виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом.
- Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасовано після суперечки.
- Після сварки в Білому домі слова підтримки Зеленському та Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США. Трамп вважає, що президент України "не готовий до миру".
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