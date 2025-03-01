В Усика проблеми, а Лунін - герой "Реала": головні новини українського спорту за тиждень

Один з топменеджерів "Карпат" не повернувся в Україну після зборів у Туреччині

Заступник гендиректора львівських "Карпат" із зовнішніх комунікацій Олег Авдиш не повернувся в Україну після зборів футбольного клубу в Туреччині. Інформацію підтвердили й в самих "Карпатах".

"Делегація ФК "Карпати" перебувала на навчально-тренувальних зборах у Туреччині в період з 18 січня по 14 лютого 2025 року. Усі працівники футбольного клубу повернулися на територію України, за винятком заступника генерального директора із зовнішніх комунікацій Олега Авдиша", – відповіли у клубі у листі, підписаному генеральним директором "Карпат" Андрієм Русолом.

За інформацією "Бомбардира", в Авдиша стався конфлікт з гендиректором Русолом. Як пише "ТаТоТаке", "Карпати" вже припинили співпрацю з фахівцем. Нібито через інтервʼю, яке Олег Авдиш дав проєкту.

До роботи в "Карпатах" Авдиш працював футбольним агентом, займався спортивним консалтингом. З жовтня 2024-го отримав посаду у львівському клубі та став заступником гендиректора.

Олег Авдиш. Фото: ФК "Карпати"

Лунін допоміг "Реалу" перемогти "Сосьєдад" у півфіналі Кубка Іспанії

У середу, 26 лютого, мадридський "Реал" мінімально переміг "Реал Сосьєдад" у першому матчі півфіналу Кубка Іспанії. Поєдинок закінчився з рахунком 1:0. Єдиний гол на 19-й хвилині забив бразилець Ендрік.

За підрахунками статистичного порталу SofaScore, найкращим футболістом матчу став українець Андрій Лунін. Гру українця оцінили у 8,9 бала, воротар виконав 6 сейвів і зберіг ворота "сухими".

Для Луніна матч проти "Сосьєдада" був восьмим в усіх турнірах цього сезону. Український воротар пропустив 12 м'ячів, а в 4 поєдинках відіграв на нуль.

Матч-відповідь пройде 1 квітня. Переможець протистояння вийде до фіналу Кубка Іспанії.

Андрій Лунін. Фото: Getty Images

"Незламна" Яна Степаненко пробігла 5 км на марафоні в Токіо

Сьогодні, 1 березня, 13-річна українка Яна Степаненко, яка у 2022 році втратила обидві ноги внаслідок ракетного удару по Краматорському вокзалу, пробігла 5 км Токіо Friendship Run.

"Було складно бігти, але я це зробила! Настрій чудовий. Мене тут підтримує багато людей. Я трохи йшла, трохи бігла, зупинялася поправити протези й продовжувала рухатися до своєї мети", — сказала Яна Степаненко відразу після фінішу.

Яна Степаненко здолала дистанцію у 5 км за годину. Вона збирає кошти на спеціальні спортивні протези для 36-річного бійця бригади спеціального призначення НГУ "Азов" Олександра Жавненка. У захисника, який теж є пацієнтом Центру UNBROKEN, така ж подвійна ампутація, як і у Яни Степаненко.

Підтримати збір Яни може кожен охочий за посиланням: https://dobro.ua/project/nezlamni_tokyo/

Усик ризикує залишитися без бою за титул абсолютного чемпіона світу

Британець Даніель Дюбуа може обрати реванш з Ентоні Джошуа замість поєдинку проти Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі

За словами промоутера Френка Воррена, Дюбуа розглядає кандидатури двох суперників на наступний бій.

"Гадаю, що це буде або Усик у поєдинку за всі чотири пояси, або Джошуа. Нам доведеться вирішити це наступного тижня. Ми обговоримо варіанти та ухвалимо рішення. Найважливіше - це думка Даніеля. Йому виходити на ринг і за ним останнє слово", - сказав Воррен.

Даніель Дюбуа 22 лютого в Саудівській Аравії мав захищати звання чемпіона світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) в поєдинку проти новозеландця Джозефа Паркера, однак в останній момент відмовився від бою через вірусне захворювання.

Олександр Усик володіє трьома іншими титулами - WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

Усик раніше зустрічався з обома британцями. У 2021 та 2022 роках він переміг Джошуа, а в серпні 2023 року здолав Дюбуа. Торік у вересні Джошуа програв Дюбуа нокаутом.

Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч). Фото: Getty Images

Костюк втратить звання першої ракетки України

Після невдалого виступу Марти Костюк на турнірі WTA 500 у Мексиці, де українка програла в 1/16 фіналу Дарії Севілл, вона втратить статус першої ракетки України.

У live-рейтингу WTA, станом на 1 березня, Костюк вже втратила 14 позицій і з 19 місця впала на 33. Тепер Марту випереджає Еліна Світоліна, яка не брала участь у жодних турнірах, але йде у рейтингу 23.

Марта Костюк була у статусі першої ракетки України з червня 2024 року. Світоліна ж була найрейтинговішою українською тенісисткою з 2013 по 2022 рік, а також з липня 2023-го по червень 2024-го.

Марта Костюк. Фото: Getty Images