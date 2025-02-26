Усик ризикує залишитися без бою за титул абсолютного чемпіона світу

Про це заявив промоутер британця Френк Воррен, повідомляє Boxing News 24/7.

За його словами, Дюбуа розглядає кандидатури двох суперників на наступний бій та може зустрітися з Джошуа замість бою за чотири пояси проти Усика.

"Гадаю, що це буде або Усик у поєдинку за всі чотири пояси, або Джошуа. Нам доведеться вирішити це наступного тижня. Ми обговоримо варіанти та ухвалимо рішення. Найважливіше - це думка Даніеля. Йому виходити на ринг і за ним останнє слово", - сказав Воррен.

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Даніель Дюбуа 22 лютого в Саудівській Аравії мав захищати звання чемпіона світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) в поєдинку проти новозеландця Джозефа Паркера, однак в останній момент відмовився від бою через вірусне захворювання.

Олександр Усик володіє трьома іншими титулами - WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

Усик раніше зустрічався з обома британцями. У 2021 та 2022 роках він переміг Джошуа, а в серпні 2023 року здолав Дюбуа. Торік у вересні Джошуа програв Дюбуа нокаутом.