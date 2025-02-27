Один з топменеджерів "Карпат" не повернувся в Україну після зборів у Туреччині
Заступник гендиректора львівських "Карпат" із зовнішніх комунікацій Олег Авдиш не повернувся в Україну після зборів футбольного клубу у Туреччині
Про це пише "Трибуна".
Інформацію, що Олег Авдиш не повернувся в Україну після навчально-тренувальних зборів команди у Туреччині, підтвердили й в самих "Карпатах".
"Делегація ФК "Карпати" перебувала на навчально-тренувальних зборах у Туреччині в період з 18 січня по 14 лютого 2025 року. Усі працівники футбольного клубу повернулися на територію України, за виключенням заступника генерального директора із зовнішніх комунікацій Олега Авдиша", – відповіли у клубі у листі, підписаному генеральним директором "Карпат" Андрієм Русолом.
До роботи в "Карпатах" Олег Авдиш працював футбольним агентом, займався спортивним консалтингом. З жовтня 2024-го отримав посаду у львівському клубі та став заступником гендиректора.
За інформацією "Бомбардира", в Авдиша стався конфлікт з гендиректором Русолом.
- У неділю, 23 лютого, в 18-му турі чемпіонату України "Динамо" перемогло "Карпати" з рахунком 2:0.
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