Один з топменеджерів "Карпат" не повернувся в Україну після зборів у Туреччині

Про це пише "Трибуна".

Інформацію, що Олег Авдиш не повернувся в Україну після навчально-тренувальних зборів команди у Туреччині, підтвердили й в самих "Карпатах".

"Делегація ФК "Карпати" перебувала на навчально-тренувальних зборах у Туреччині в період з 18 січня по 14 лютого 2025 року. Усі працівники футбольного клубу повернулися на територію України, за виключенням заступника генерального директора із зовнішніх комунікацій Олега Авдиша", – відповіли у клубі у листі, підписаному генеральним директором "Карпат" Андрієм Русолом.

До роботи в "Карпатах" Олег Авдиш працював футбольним агентом, займався спортивним консалтингом. З жовтня 2024-го отримав посаду у львівському клубі та став заступником гендиректора.

За інформацією "Бомбардира", в Авдиша стався конфлікт з гендиректором Русолом.