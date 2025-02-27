Лунін став героєм матчу і допоміг "Реалу" перемогти "Сосьєдад" у півфіналі Кубка Іспанії
У середу, 26 лютого, мадридський "Реал" мінімально переміг "Реал Сосьєдад" у першому матчі півфіналу Кубка Іспанії
Про це повідомляє статистичний портал SofaScore.
Перший півфінальний матч Кубка Іспанії закінчився перемогою "Реала" над "Сосьєдадом" з рахунком 1:0. Єдиний гол на 19-й забив бразилець Ендрік.
За підрахунками статистичного порталу, найкращим футболістом матчу став українець Андрій Лунін. Гру українця оцінили у 8,9 бала, воротар виконав 6 сейвів і зберіг ворота "сухими".
Матч-відповідь пройде 1 квітня. Переможець протистояння вийде до фіналу Кубка Іспанії.
Кубок Іспанії
Півфінал. Перший матч
27 лютого
"Реал Сосьєдад" - "Реал Мадрид" 0:1
Гол: Ендрік, 19
- Загалом Андрій Лунін у нинішньому сезоні зіграв за "Реал" 8 матчів в усіх турнірах та пропустив 12 м'ячів. У 4 поєдинках українець відіграв на нуль.
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