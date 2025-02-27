Лунін став героєм матчу і допоміг "Реалу" перемогти "Сосьєдад" у півфіналі Кубка Іспанії

Про це повідомляє статистичний портал SofaScore.

Перший півфінальний матч Кубка Іспанії закінчився перемогою "Реала" над "Сосьєдадом" з рахунком 1:0. Єдиний гол на 19-й забив бразилець Ендрік.

За підрахунками статистичного порталу, найкращим футболістом матчу став українець Андрій Лунін. Гру українця оцінили у 8,9 бала, воротар виконав 6 сейвів і зберіг ворота "сухими".

Матч-відповідь пройде 1 квітня. Переможець протистояння вийде до фіналу Кубка Іспанії.

Кубок Іспанії

Півфінал. Перший матч

27 лютого

"Реал Сосьєдад" - "Реал Мадрид" 0:1

Гол: Ендрік, 19