Зарізав через ревнощі до жінки: у Києві затримали ймовірного вбивцю чоловіка, тіло якого знайшли на трамвайних коліях
Столичні поліціянти затримали підозрюваного у вбивстві чоловіка, тіло якого виявили поблизу трамвайної станції "Пуща-Водицька 1" 28 лютого
Про це повідомляє поліція Києва.
Зазначається, що напередодні вдень до правоохоронців надійшла інформація про те, що поблизу трамвайної станції "Пуща-Водицька 1" перехожі виявили тіло 38-річного місцевого мешканця з ознаками насильницької смерті.
Згодом поліціянти затримали підозрюваного неподалік від місця скоєння злочину. Як з’ясувалось, 59-річний нападник став свідком конфлікту між своєю співмешканкою та потерпілим.
Фото: Поліція Києва
Обурившись через їхню суперечку, а також через постійні ревнощі до жінки, чоловік завдав знайомому поранення ножем в груди. Від цього той помер на місці події.
Фото: Поліція Києва
Зловмиснику повідомили про підозру в умисному вбивстві. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
- 12 лютого у Харкові на території ТЦК та СП чоловік напав на військовослужбовця ЗСУ: використав газовий балончик та завдав йому ножове поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.31 Купівля 41.31Продаж 41.82
- EUR Купівля 43.04Продаж 43.73
- Актуальне
- Важливе