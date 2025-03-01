Зарізав через ревнощі до жінки: у Києві затримали ймовірного вбивцю чоловіка, тіло якого знайшли на трамвайних коліях

Про це повідомляє поліція Києва.

Зазначається, що напередодні вдень до правоохоронців надійшла інформація про те, що поблизу трамвайної станції "Пуща-Водицька 1" перехожі виявили тіло 38-річного місцевого мешканця з ознаками насильницької смерті.

Згодом поліціянти затримали підозрюваного неподалік від місця скоєння злочину. Як з’ясувалось, 59-річний нападник став свідком конфлікту між своєю співмешканкою та потерпілим.

Фото: Поліція Києва

Обурившись через їхню суперечку, а також через постійні ревнощі до жінки, чоловік завдав знайомому поранення ножем в груди. Від цього той помер на місці події.

Фото: Поліція Києва

Зловмиснику повідомили про підозру в умисному вбивстві. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.