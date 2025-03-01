Словаччина не підтримуватиме Україну у війни проти Росії ні фінансово, ні військово: заява Фіцо

Відповідну заяву Фіцо опублікував у Facebook.

"Словацька Республіка не буде підтримувати Україну фінансово чи військово для продовження війни. Якщо це зроблять інші, ми будемо це поважати", – сказав Фіцо.

Він також заявив, що його країна "має застереження щодо нереалістичної стратегії "миру через силу", яка лише слугує причиною для продовження війни в Україні". Фіцо додав: "Україна ніколи не буде достатньо сильною, щоб вести переговори з позиції військової сили".

"У висновках саміту ЄС, що відбудеться 6 березня, Словацька Республіка пропонує, серед іншого, необхідність негайного припинення вогню (незалежно від моменту досягнення остаточної мирної угоди), що відкидається президентом Зеленським та значною частиною країн-членів ЄС", – йдеться в заяві Фіцо.

Крім того, прем'єр Словаччини заявив, що висновки саміту мають містити "чіткий запит на відновлення транзиту газу через Україну до Словаччини та Західної Європи".

"Якщо на саміті не буде поваги до того, що існують інші погляди, окрім простого продовження війни, Європейська Рада може бути не в змозі узгодити висновки щодо України в четвер", – додав Фіцо.

Водночас він зазначив, що Словаччина "поважає необхідність підвищення обороноздатності Європи".