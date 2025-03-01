На Дніпропетровщині росіяни вбили FPV-дроном християнського служителя, що опікувався реабілітаційним центром
Стало відомо, ким був загиблий 27 лютого 2025 року від удару російського FPV-дрона по цивільній автівці в Марганецькій громаді Нікопольського району Дніпропетровської області
Чоловік належав до однієї з протестантських церков та займався ребцентром, розповіла спільнота "Протестанти України".
"27 лютого російська армія вбила нашого брата у Христі, вірного Божого служителя Романа Григурка, застосувавши ворожий дрон-камікадзе. Роман був старшим служителем будинку реабілітації в селі Новокиївка біля Марганця", - йдеться у повідомленні.
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Росіяни поцілили по автівці Романа, коли він разом із дружиною "просто повертався додому на звичайному цивільному автомобілі, який жодним чином не міг бути сприйнятий як військова ціль".
"Це — терор. Це — вбивство, мета якого лише одна - вкрасти, вбити, погубити", - наголошують українські протестанти.
Дружина Романа зараз перебуває в реанімації.
Подробиці від Національної поліції України
За даними від правоохоронців, у четвер, 27 лютого, близько 13:30 армія РФ спрямувала дрон, попередньо типу FPV, на цивільний автомобіль, який їхав по автодорозі, що веде з одного з сіл Марганецької громади.
"Внаслідок влучання загинув 51-річний чоловік, його 52-річна дружина отримала тяжкі поранення. Жінку госпіталізували до лікарні. В результаті вибуху потрощено корпус машини та вибито скло", - інформує Нацполіція.
- Міста Нікополь, Марганець і прилеглі до них села, що на протилежному від тимчасово окупованих Енергодара й Запорозької АЕС березі Дніпра, як і Херсон разом із передмістям, перебувають під щоденним російським вогнем. По цивільних об'єктах гатять КАБами, артилерією та застосовують FPV-дрони.
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