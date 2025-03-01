Є перелік озброєння, яке буде замінити важко: Згурець щодо можливого припинення військової допомоги США

Про це він розповів в етері "Еспресо".

"Насправді ми ще не знаємо наслідків учорашніх перемовин, призупинена військова допомога від США чи не призупинена. У нас є контракти, які підписані з американськими оборонними компаніями, і вони виконуються. Це бізнесові проєкти, що скеровані на постачання зброї Україні у 2025 та 2026 роках. Щодо можливості заміни американської зброї, то є перелік послуг та зброї, які замінити буде важко: насамперед коли говоримо про озброєння до систем ППО, комплексів Patriot, адже відомо, що темпи виготовлення цих ракет – приблизно 700 одиниць на рік. Тому є варіант розширення: замість Patriot - закупки європейських комплексів SAMP/T, які так само можуть боротися з балістичними ракетами", - прокоментував Сергій Згурець.

За його словами, щодо боєприпасів, то частково можна говорити, що потенціал європейських країн суттєво зріс. Залишається в силі "чеська ініціатива" щодо закупівлі боєприпасів радянських калібрів, і це на середньострокову перспективу може компенсувати обмеження американських снарядів, якщо таке раптом станеться.

"Щодо таких критичних речей, як розвідка, то тут ідеться про багато компонентів: дані про російські війська, дані про пересування пускових з балістичними ракетами, як "іскандери", а це стосується нашого оповіщення, також дані про польоти крилатих ракет, але тут є компенсатори з боку НАТО – літаки AWACS. Є певні ризики щодо підготовки даних з американського боку для пусків ракет типу Storm Shadow, TAURUS, якщо до цього дійдемо. Тут будуть певні виклики, але, думаю, що Європа буде шукати заміну", - зауважив військовий експерт.

На його думку, у допомозі Європи як компенсатора американської допомоги треба розглядати ситуацію ширше: говорити про військову співпрацю з Європою на рівні військ України та європейських країн, також про співпрацю в оборонно-промислових напрямах.

"Якщо мова йде про критичні номенклатури, то з того переліку, який я вже назвав, не бачу того, що не можна було б замінити. Навіть по Starlink наші військові кажуть, що мають певні альтернативи та рішення. Щодо HIMARS, то з 2022 року темпи постачання цих систем зменшилися, бо не збільшилася кількість їх виготовлення у США. А дальність у 90 км зараз активно покривається нашими далекобійними дронами. Тобто на сьогодні є варіації за рахунок пришвидшення роботи нашої оборонки, і це буде суттєвим струсом для нашого ОПК, щоб займатися збільшенням продукції, а менше піаром по окремих напрямах, також забезпечити аудит наших можливостей по власній оборонці та підвищення ефективності використання Збройних Сил", - резюмував Згурець.