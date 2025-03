Хоча й не люблю глобальні міркування, де нема номера справи.

Серед іншого, зокрема й на кримських прикладах, я доводив, що ключовою з причин небажання Кремля припиняти війну проти нас є страх тамтешніх керманичів перед власними ветеранами агресії проти України та перед їх масовою демобілізацією.

Я не писав про те, що ці ветерани відразу знесуть російський режим.

Але я писав про те, що страх Кремля щодо такої перспективи вже є медичним фактом, або ж фобією.

З цього ясно випливало, що війну проти України Кремль бажає вести екзистенційно, ніякого "миру" чи "перемир'я" не прагне, а якщо війна раптово припиниться з будь-яких підстав та "ситуації на землі", то Росія майже моментально почне іншу агресію.

Якщо на той момент РФ ще буде існувати.

Якщо з ресурсом — то проти Європи, якщо без — то РФ шукатиме собі якогось "спаринг-партнера" попростіше. Ну, там, на Таджикистан нападе, хто його зна.

На цей блог я отримав не тільки стандартну захребтову чорноротість від універсального та вже трохи подряпаного життям бдсм-пакунку професійних кримчан та від моїх "любих друзів" третього рівня свіжості й значущості з-під афедронів печерських химер.

Але також я отримав і критику від пересічних читачів і зауваження від тих, думку кого я ціную. Основний контекст їхніх зауважень був типу "Кремлю насправді байдуже", "це просто м'ясо".

Оскільки це питання є надважливим, як на мене, то змушений повідомити про оприлюднений 23 лютого звіт від Insititute for the Studies of War, який має просту назву "Putin is Unlikely to Demobilize in the Event of a Ceasefire Because He is Afraid of His Veterans".

Пишу це не для самомилування. Бо знаю, що й так читають, зокрема ті, для кого "бабін-табу", і навіть конспектують.

А пишу повторно, бо це виключно важливо.

Упевнений, що цю фобію Кремля варто не тільки враховувати, але й пробувати використовувати проти нього ж.

Бо кожна фобія завжди має й риси самореалізації.

