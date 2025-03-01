Ще трошки про "кирзачі" та "вертикалі"
20 січня, за декілька годин до "трампагурації", я дозволив собі в соцмережах і в блозі публічно поміркувати про перспективи розвитку загальної ситуації
Хоча й не люблю глобальні міркування, де нема номера справи.
Серед іншого, зокрема й на кримських прикладах, я доводив, що ключовою з причин небажання Кремля припиняти війну проти нас є страх тамтешніх керманичів перед власними ветеранами агресії проти України та перед їх масовою демобілізацією.
Я не писав про те, що ці ветерани відразу знесуть російський режим.
Але я писав про те, що страх Кремля щодо такої перспективи вже є медичним фактом, або ж фобією.
З цього ясно випливало, що війну проти України Кремль бажає вести екзистенційно, ніякого "миру" чи "перемир'я" не прагне, а якщо війна раптово припиниться з будь-яких підстав та "ситуації на землі", то Росія майже моментально почне іншу агресію.
Якщо на той момент РФ ще буде існувати.
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Якщо з ресурсом — то проти Європи, якщо без — то РФ шукатиме собі якогось "спаринг-партнера" попростіше. Ну, там, на Таджикистан нападе, хто його зна.
На цей блог я отримав не тільки стандартну захребтову чорноротість від універсального та вже трохи подряпаного життям бдсм-пакунку професійних кримчан та від моїх "любих друзів" третього рівня свіжості й значущості з-під афедронів печерських химер.
Але також я отримав і критику від пересічних читачів і зауваження від тих, думку кого я ціную. Основний контекст їхніх зауважень був типу "Кремлю насправді байдуже", "це просто м'ясо".
Оскільки це питання є надважливим, як на мене, то змушений повідомити про оприлюднений 23 лютого звіт від Insititute for the Studies of War, який має просту назву "Putin is Unlikely to Demobilize in the Event of a Ceasefire Because He is Afraid of His Veterans".
Пишу це не для самомилування. Бо знаю, що й так читають, зокрема ті, для кого "бабін-табу", і навіть конспектують.
А пишу повторно, бо це виключно важливо.
Упевнений, що цю фобію Кремля варто не тільки враховувати, але й пробувати використовувати проти нього ж.
Бо кожна фобія завжди має й риси самореалізації.
Про автора. Борис Бабін — український науковець, громадський і політичний діяч, доктор юридичних наук, професор
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