Емоційність і нестриманість Зеленського та хамство і зверхність Трампа стали лише фоном, підсилювачем конфлікту, який був неминучим з того самого моменту, як Трамп вступив у Білий дім.

Зеленський і Україна були приречені на розрив зі США не тому, що Зеленський носить замість костюма светр, а тому, що інтереси президента Трампа не в Україні, а в Росії. Ось де справжня причина конфлікту.

Від самого початку передвиборчої кампанії Трамп чесно окреслив, що хоче домовленостей з Росією. Не миру, не припинення війни, а саме домовленостей з Путіним. Читайте також: Трамп і Ко не мали на меті перемовини. Вони мали на меті те, що сталося

Гучний скандал був неминучим, бо Зеленський і Трамп з Венсом переслідують абсолютно різні цілі. Президент США має пропозицію від Путіна заробити сотні мільярдів доларів на торгівлі з Росією. Заробити не як країні, США, а особисто, як бізнесмену Дональду Трампу. Ось справжня мета перемовин з Путіним. Ось чому Трамп так тримається за Росію і називає Путіна хорошим хлопцем.

А ми, Україна, своїм небажанням капітулювати, ламаємо Трампу всі плани. Трампу складно реалізувати свої домовленості з убивцею, поки йде війна.

Саме тому, через ці мільярди, а не светр Зеленського, Трамп з Венсом бикували у Білому домі. Читайте також: Трамп і Венс опустили в чан з лайном самих себе

З початку своєї каденції Трамп не дав жодного долара чи патрона Україні. Все постачання, яке досі триває – це програми, ухвалені президентом Джо Байденом. Справжнім, сильним і відповідальним президентом Сполучених Штатів. Було б добре, щоб ганебна сварка у Білому домі нарешті розкрила очі, що адміністрація Трампа грає за ворога і сподіватися треба на власні сили.