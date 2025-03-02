Трамп має пропозицію від Путіна заробити сотні мільярдів на торгівлі з Росією
Справжня причина конфлікту президента США з президентом України не пов'язана з емоційністю обох президентів і їхніми складними особистими стосунками
Емоційність і нестриманість Зеленського та хамство і зверхність Трампа стали лише фоном, підсилювачем конфлікту, який був неминучим з того самого моменту, як Трамп вступив у Білий дім.
Зеленський і Україна були приречені на розрив зі США не тому, що Зеленський носить замість костюма светр, а тому, що інтереси президента Трампа не в Україні, а в Росії. Ось де справжня причина конфлікту.
Від самого початку передвиборчої кампанії Трамп чесно окреслив, що хоче домовленостей з Росією. Не миру, не припинення війни, а саме домовленостей з Путіним.
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Гучний скандал був неминучим, бо Зеленський і Трамп з Венсом переслідують абсолютно різні цілі. Президент США має пропозицію від Путіна заробити сотні мільярдів доларів на торгівлі з Росією. Заробити не як країні, США, а особисто, як бізнесмену Дональду Трампу. Ось справжня мета перемовин з Путіним. Ось чому Трамп так тримається за Росію і називає Путіна хорошим хлопцем.
А ми, Україна, своїм небажанням капітулювати, ламаємо Трампу всі плани. Трампу складно реалізувати свої домовленості з убивцею, поки йде війна.
Саме тому, через ці мільярди, а не светр Зеленського, Трамп з Венсом бикували у Білому домі.
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З початку своєї каденції Трамп не дав жодного долара чи патрона Україні. Все постачання, яке досі триває – це програми, ухвалені президентом Джо Байденом. Справжнім, сильним і відповідальним президентом Сполучених Штатів. Було б добре, щоб ганебна сварка у Білому домі нарешті розкрила очі, що адміністрація Трампа грає за ворога і сподіватися треба на власні сили.
А Сполученим Штатам має бути соромно за такого президента. Сподіваюся, американці теж з часом прозріють і побачать, що Трамп відстоює не інтереси Америки, а свою кишеню. Заради путінських грошей він готовий не тільки бути клоуном сам, а й виставляти на посміховисько таку велику країну, як Сполучені Штати Америки.
Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.
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