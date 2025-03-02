Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Американо" на "Канадіано": канадські кав’ярні почали змінювати назву напою на знак протесту проти політики Трампа

"Американо" на "Канадіано": канадські кав’ярні почали змінювати назву напою на знак протесту проти політики Трампа

Катерина Ганжа
2 березня, 2025 неділя
15:26
Світ кава еспресо

Деякі кав'ярні в Канаді почали змінювати назву всесвітньо відомого напою у відповідь на політику американського лідера Дональда Трампа

Зміст

Про це повідомляє Fox News

Як зазначають автори, нещодавно Washington Post повідомила, що канадці, розлючені заявами Трампа та його тарифною політикою, тепер називають кавові напої американо, приготовані з еспресо та гарячої води, "канадіано".

Вільям Олівейра, власник торонтської кав'ярні Cafe Belém, розповів, що хоча не хоче, щоб його кав'ярня була "політичним місцем", прагне показати підтримку своїй країні.

"Для нас корисно просто, знаєте, відстоювати право бути собою і нагадувати іншим людям... що нас не можна принижувати знущатися над нами", - сказав він.

За його словами, клієнти вважають зміну назви дотепною, і що коли хтось замовляє американо, працівники жартома повідомляють їм, що це неправильна назва напою.

Зазначається також, що кав'ярня Kicking Horse Coffee, яка вже 16 років називає американо "канадським", закликала кав'ярні по всій країні робити так само.

Власниця Palisades Cafe Елізабет Вотсон також підтримала цю ідею і внесла відповідні зміни у назвах у своєму закладі.

Читайте також: Заяви Трампа щодо Канади виглядають, як сценарій ФСБ для ліквідації НАТО і ЄС, - британський експерт Грант

Політика Трампа щодо Канади

29 листопада минулого року Дональд Трамп у розмові з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що якщо 25-відсоткові торгівельні мита Вашингтона "вб’ють" канадську економіку, то країні варто стати 51-м штатом США.

10 грудня Трамп назвав у своїй соцмережі канадського Трюдо "губернатором величного штату Канада". 18 грудня він знову озвучив ідею зробити Канаду 51-м штатом через великі американські субсидії, які отримує країна. Згодом, 2 лютого, президент США повторив бажання, що "Канада повинна стати нашим омріяним 51-м штатом".

У Білому домі 31 січня повідомили про запровадження Трампом мита на товари з Канади, Китаю й Мексики з 1 лютого.

2 лютого прем'єр Канади Трюдо заявив про запровадження 25% мита на американські товари загальною вартістю 155 млрд канадських доларів у відповідь на рішення президента США, а президентка Мексики Клаудія Шейнбаум розпорядилася встановити відповідні мита на всі товари, що надходять із Мексики.

Через два дні Трюдо після розмови з Трампом заявив, що США на місяць відкладуть запровадження мита на канадські товари.

3 лютого очільниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас заявила, що ймовірна торгова війна Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки нашкодила б обом сторонам, а зрадів би їй лише Китай.

Згодом Трамп попередив американців, що через введені мита на канадські, китайські та мексиканські товари вони "можуть відчути біль". Водночас він запевнив, що запровадить тарифи проти ЄС. Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц пригрозили аналогічними митами на імпорт із США. 

3 лютого президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що мита США на мексиканські товари призупинено на місяць після розмови з президентом Дональдом Трампом. Шейнбаум зобов’язалася збільшити кількість правоохоронців на кордоні США, щоб припинити потік наркотиків. Про аналогічні домовленості з Трампом повідомив прем'єр Канади Джастін Трюдо. 

Наступного дня Трамп заявив, що планує провести переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном щодо впровадження мита.

4 лютого Китай запровадив мита в розмірі 10% на нафту і сільськогосподарську техніку зі США, а також 15% на вугілля і скраплений природний газ.

11 лютого Трамп розпорядився ввести 25% мита на імпорт сталі та алюмінію.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європейський Союз вживатиме заходів у відповідь на запровадження нових мит з боку США, назвавши їх невиправданими. 

Теги:
Новини
політика
Канада
Дональд Трамп
США
Читайте також:
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Автор Ксенія Золотова
1 березня, 2025 субота
Рютте та Дуда закликали Зеленського відновити відносини з Трампом
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Ірена Моляр
1 березня, 2025 субота
Є перелік озброєння, яке буде замінити важко: Згурець щодо можливого припинення військової допомоги США
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Автор Ірена Моляр
28 лютого, 2025 п'ятниця
У 2014 році ця війна і почалася через корисні копалини, - генерал Кривонос
Київ
+3.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.31
    Купівля 41.31
    Продаж 41.85
  • EUR
    Купівля 43.04
    Продаж 43.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
2 березня
15:05
Оновлено
Владислав Ванат, УПЛ, "Динамо" - "Ворскла"
"Інгулець" розбив "Кривбас": результати й розклад 19-го туру УПЛ
14:41
Оновлено
Росіяни атакували маршрутку у Херсоні: є загибла жінка і 10 поранених
14:30
Джастін Трюдо
Трюдо прибув на саміт у Лондоні, де обговорюватиметься допомога Україні без США
14:23
Оновлено
ЗАЕС і МАГАТЕ
МАГАТЕ вперше здійснило ротацію на ЗАЕС через окуповані території: МЗС України направило ноту протесту керівництву
14:00
OPINION
Трамп має пропозицію від Путіна заробити сотні мільярдів на торгівлі з Росією
13:57
Юрій Ратушний
Помер дідусь загиблих на війні братів Романа та Василя Ратушних
13:39
Кір Стармер
Велика Британія і Франція працюватимуть з Україною над мирним планом, який потім презентують США, - Стармер
12:40
Оновлено
Російська армія скинула авіабомби на Краматорськ: загинув 18-річний хлопець, двоє людей поранені
12:38
У Кракові відбулися дискусія та благодійний концерт присвячені підтримці України
12:24
Гелікоптер Black Hawk
"Подарунок для Путіна": громадяни Чехії зібрали понад €2,8 млн на військовий гелікоптер для України
12:13
Оновлено
США кордон з Мексикою
Пентагон розгортає військових та авіацію на кордоні з Мексикою
12:08
На фронті загинув український волейболіст Андрій Романов
12:00
OPINION
Про перспективи саміту в Лондоні
11:53
Хмарна погода
Новий тиждень в Україні розпочнеться з хмарної вітряної погоди, - синоптикиня Наталка Діденко
11:41
Прапор США
Трамп підписав указ про визнання англійської офіційною мовою США
11:30
Ексклюзив
ЗСУ
Російські війська намагаються створити нову дугу наступу на Харківщину, - генерал Маломуж
11:29
москва, кремль
CNN: Росія і Китай посилюють вербування службовців, яких звільнила адміністрація Трампа
11:16
Ілон Маск
Ілон Маск підтримує вихід США з НАТО й ООН
11:11
У Києві під час комендантської години пʼяний водій скоїв ДТП: четверо постраждалих
10:49
Росія запустила ІПСО, щоб зіпсувати відносини України з Азербайджаном та Вірменією, - ГУР
10:29
Кір Стармер
FT: Стармер закликав Трампа та Зеленського завершити угоду про корисні копалини
10:09
Юнармія
Росіяни залучили майже 60 тис. дітей з ТОТ Луганщини до пропагандистських мілітарних рухів
10:06
OPINION
Проєкт Угоди про ресурси: плюси, мінуси, перспективи
09:22
Президент Чехії Петр Павел
Президент Чехії закликав до створення коаліції за справедливий мир в Україні
08:45
ППО
Сили оборони знищили 63 із 79 "шахедів", ще 16 безпілотників були локаційно втрачені
08:32
"Обурені зневагою Трампа до Зеленського": у Кракові пройшов мітинг під консульством США на знак солідарності з Україною
08:23
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 2 березня: скільки коштують євро та долар
08:10
Оновлено
На фронті за добу відбулося 97 боїв: росіяни найактивніші на Покровському і Курському напрямках
08:06
OPINION
Не шукайте нашої помилки в чужій провокації
08:05
Литва прапор
Литва виділяє €20 млн на закупівлю у Києва зброї для ЗСУ
07:24
"Знищили просто під носом в окупантів": партизани спалили автобус росіян у військовій частині під Москвою
07:13
Інфографіка
втрати окупантів
Війська РФ за добу війни втратили ще 8 танків, 51 артсистему і 1110 окупантів
00:27
Еммануель Макрон
Макрон: якщо не допомогти Україні, Путін рушить на Молдову та Румунію
00:03
віце-президент США Джей Ді Венс
"Зрадник, їдь кататися до Росії!". Коли Венс приїхав до Вермонту відпочити на вихідні, його зустріли проукраїнські протестувальники
2025, субота
1 березня
23:39
Оновлено
Армія РФ ввечері 1 березня запустила дрони по Україні: на столичній Оболоні й на Київщині працює ППО
23:17
Пошкодження ЛітМузею у Харкові
ЛітМузей у Харкові постраждав внаслідок атаки дронів
23:11
Марк Фейгін
Ніякого припинення вогню не буде, Путіну немає мотиву зараз зупинятися, - Фейгін
22:52
мусульмани паломники
Мусульмани святкують початок Рамадану
22:23
Дональд Трамп
Washington Post: якщо Трамп дійсно хоче не допустити Третьої світової, із Путіним йому слід спробувати бути таким же грубим, як учора із Зеленським
21:51
Наслідок влучання у селі Стецьківка, що поблизу Сум (01.03.2025)
У селі поруч із Сумами "шахед" зруйнував приватний будинок
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV