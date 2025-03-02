"Американо" на "Канадіано": канадські кав’ярні почали змінювати назву напою на знак протесту проти політики Трампа

Про це повідомляє Fox News.

Як зазначають автори, нещодавно Washington Post повідомила, що канадці, розлючені заявами Трампа та його тарифною політикою, тепер називають кавові напої американо, приготовані з еспресо та гарячої води, "канадіано".

Вільям Олівейра, власник торонтської кав'ярні Cafe Belém, розповів, що хоча не хоче, щоб його кав'ярня була "політичним місцем", прагне показати підтримку своїй країні.

"Для нас корисно просто, знаєте, відстоювати право бути собою і нагадувати іншим людям... що нас не можна принижувати знущатися над нами", - сказав він.

За його словами, клієнти вважають зміну назви дотепною, і що коли хтось замовляє американо, працівники жартома повідомляють їм, що це неправильна назва напою.

Зазначається також, що кав'ярня Kicking Horse Coffee, яка вже 16 років називає американо "канадським", закликала кав'ярні по всій країні робити так само.

Власниця Palisades Cafe Елізабет Вотсон також підтримала цю ідею і внесла відповідні зміни у назвах у своєму закладі.

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Політика Трампа щодо Канади

29 листопада минулого року Дональд Трамп у розмові з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що якщо 25-відсоткові торгівельні мита Вашингтона "вб’ють" канадську економіку, то країні варто стати 51-м штатом США.

10 грудня Трамп назвав у своїй соцмережі канадського Трюдо "губернатором величного штату Канада". 18 грудня він знову озвучив ідею зробити Канаду 51-м штатом через великі американські субсидії, які отримує країна. Згодом, 2 лютого, президент США повторив бажання, що "Канада повинна стати нашим омріяним 51-м штатом".

У Білому домі 31 січня повідомили про запровадження Трампом мита на товари з Канади, Китаю й Мексики з 1 лютого.

2 лютого прем'єр Канади Трюдо заявив про запровадження 25% мита на американські товари загальною вартістю 155 млрд канадських доларів у відповідь на рішення президента США, а президентка Мексики Клаудія Шейнбаум розпорядилася встановити відповідні мита на всі товари, що надходять із Мексики.

Через два дні Трюдо після розмови з Трампом заявив, що США на місяць відкладуть запровадження мита на канадські товари.

3 лютого очільниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас заявила, що ймовірна торгова війна Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки нашкодила б обом сторонам, а зрадів би їй лише Китай.

Згодом Трамп попередив американців, що через введені мита на канадські, китайські та мексиканські товари вони "можуть відчути біль". Водночас він запевнив, що запровадить тарифи проти ЄС. Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц пригрозили аналогічними митами на імпорт із США.

3 лютого президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що мита США на мексиканські товари призупинено на місяць після розмови з президентом Дональдом Трампом. Шейнбаум зобов’язалася збільшити кількість правоохоронців на кордоні США, щоб припинити потік наркотиків. Про аналогічні домовленості з Трампом повідомив прем'єр Канади Джастін Трюдо.

Наступного дня Трамп заявив, що планує провести переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном щодо впровадження мита.

4 лютого Китай запровадив мита в розмірі 10% на нафту і сільськогосподарську техніку зі США, а також 15% на вугілля і скраплений природний газ.

11 лютого Трамп розпорядився ввести 25% мита на імпорт сталі та алюмінію.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європейський Союз вживатиме заходів у відповідь на запровадження нових мит з боку США, назвавши їх невиправданими.