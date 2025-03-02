Трюдо прибув на саміт у Лондоні, де обговорюватиметься допомога Україні без США

Про це він написав у соцмережі Х.

"Сьогодні вранці я перебуваю в Лондоні, працюю з президентом Зеленським, прем’єр-міністром Стармером і європейськими лідерами, щоб запровадити справедливий і міцний мир в Україні", - йдеться у дописі.

Трюдо підкреслив, що мир в Україні має бути таким, що гарантує суверенітет і безпеку для держави.