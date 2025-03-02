Трюдо прибув на саміт у Лондоні, де обговорюватиметься допомога Україні без США
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у неділю, 2 березня, прибув до столиці Великої Британії, де має відбутися оборонний саміт лідерів європейських країн
Про це він написав у соцмережі Х.
"Сьогодні вранці я перебуваю в Лондоні, працюю з президентом Зеленським, прем’єр-міністром Стармером і європейськими лідерами, щоб запровадити справедливий і міцний мир в Україні", - йдеться у дописі.
Трюдо підкреслив, що мир в Україні має бути таким, що гарантує суверенітет і безпеку для держави.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні скликав лідерів понад десятка європейських країн на саміт у Великій Британії 2 березня, щоб обговорити війну Росії проти України та ширшу європейську безпеку. 1 березня для участі у саміті прибув президент України Володимир Зеленський.
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