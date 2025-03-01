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OPINION

Трамп vs Зеленський: провокатори досягли свого

Сергій Фурса
1 березня, 2025 субота
18:08
Погляд

Що це було? Не знаю. Трамп і Венс, з їхньою зневажливою та огидною поведінкою, спровокували Зеленського

Зміст

Вони хотіли цього? Добре, якщо ні, і це просто демонстрація характеру і внутрішніх якостей персонажів, що сиділи перед нами. Чи було це просто проявом ненависті, антихімії, що є у Трампа до Зеленського ще з часів імпічменту? Гірше, якщо це підготовлена пастка, зрежисований конфлікт, бо тоді нас чекає вже написана друга серія.

Точно можна сказати, що в Москві вчора багато людей напилися від щастя. Вони наразі змогли перекласти провину за потенційний зрив перемовин на Україну. Попри те, що, очевидно, саме Росія не готова до компромісу, продовжуючи виставляти вимоги капітуляції. При чому, їм для цього нічого не знадобилось робити.

Чи могли ми бути єдиними дорослими в тій кімнаті? Чи сталось те що сталось результатом відсутності досвіду? Це все риторичні питання.

Чи можна було цьому запобігти? Було очевидно, що це візит, який не принесе задоволення? Чи можна було "закрити очі й думати про Англію"? Не знаю. Зеленський намагався. Але господарі були наполегливіші. Вони провокували й добилися свого.

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Чи можу я звинувачувати Зеленського, що він не стримався? Можу. Але не хочу. Бо там сидів не тільки капітан команди КВН, а президент країни, що пропускав через себе весь біль трьох років війни та геноциду з боку росіян. Там сидів президент країни, що бореться за свою гідність. Чи міг він на 5 хвилин забути про гідність? А на 10? І чи хотіла б країна, щоб він так зробив? І чи треба в таких випадках слухати країну і своє серце замість холодного розуму і терпіння. Що вдарить по країні більше: публічне приниження, якого добивались Трамп і Венс, чи публічний конфлікт? Як завжди, не було хорошого рішення. І в таку ситуацію нас поставили люди, що не можуть називатися друзями.

Провокатори досягли свого. Хто зна, навіщо. Це огидно. Чи вони мають план? Чи це план Путіна? Чи просто вони хотіли насолодитися моментом і помститися за поразку у перемовинах стосовно корисних копалин? Чи хотіли зірвати підписання угоди, яка їм нічого не дає? Чи просто Венс не може контролювати себе, коли опиняється на дивані? Хто зна.

Що вони намагались довести? Що Україна слабка і має прийняти усі умови Путіна? Чому тоді ця зустріч була в Білому домі, а не в Кремлі? Чи вони просто переклали англійською те, що хотів сказати Путін? І чи намагання змусити Зеленського мовчати й терпіти було просто прелюдією перед вимогою прийняти капітуляцію, яку вимагає Путін? Чи ми просто не розуміємо стратегії Трампа у перемовинах? А чи вона є?

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А, може, геніальні перемовники з Вашингтона зрозуміли, що їх стратегія перемовин не працює, і просто вирішили спихнути провину на Україну? Дивіться, геніальний укладач угод Трамп майже уклав чергову бьютіфул угоду, але все розвалилось через Україну? Бо тут ще можна демонструвати силу, але важко її було б показувати, якби тебе просто послав Путін після плазування перед ним?

Добре, що це все відбулось публічно. Добре, що весь світ побачив нутро людей, що атакують Україну. Добре, що європейські лідери, усі окрім Орбана, один за одним висловили підтримку Україні.

І погано, що це сталось. Це погані новини для всіх нас. Чергові погані новини. Прикро, що Західний світ більше не має моральних лідерів, принаймні тих, хто сидить у Вашингтоні.

Але це знов має об'єднати нас усіх. Не навколо Зеленського. А навколо України. Бо це почалося з Революції Гідності. І продовжується вже понад 10 років, довгих 10 років. І це знов про гідність. Там, у Білому домі, один українець не проміняв гідність на похвалу Трампа. Чи це був маленький вчинок однієї емоційної людини, чи черговий великий крок нації, що не здається?  Не здається не тому, що любить воювати, а тому, що знає, що слідує за капітуляцією?..

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
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політика
скандал
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Дипломатія
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