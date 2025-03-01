Третя група добровольців підписала у Польщі контракти із ЗСУ

До українського легіону вступили ще кілька десятків чоловіків та одна жінка. Точної кількості новобранців Міністерство оборони не розголошує, передає Радіо Свобода.

Ця група добровольців – зі Сполучених Штатів, Канади, Естонії, Норвегії та Німеччини.

"Географія розширюється, це означає, що ми йдемо в доброму керунку. Для нас важливо, щоб з нашими польськими колегами так допрацювати цей проєкт, щоб його поширити на інші країни", – сказав генеральний консул України у Любліні Олег Куць.

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У коментарі Радіо Свобода представник легіону Петро Гакуша повідомив, що перші добровольці, які підписали контакти у середині листопада 2024 року, зараз вже проходять фахову підготовку.

"В кожній групі є дуже велика частина кандидатів, які не служили в ЗСУ. Дуже велику роль відіграють ті перші 45 діб базового навчання. Після нього люди визначаються або командир встановлює, на яку краще посаду того чи іншого кандидата поставити. Але обовʼязково з ініціативи і погодження самого кандидата", - зазначив Гакуша.

За його словами, чверть добровольців – це молодь що 25 років.

Загалом до українського легіону вже подали заявки понад півтори тисячі осіб.