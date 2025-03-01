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Третя група добровольців підписала у Польщі контракти із ЗСУ

Анатолій Буряк
1 березня, 2025 субота
19:04
Війна з Росією

В польському місті Люблін третя група добровольців вступили до лав Збройних сил України, підписавши контракти

Зміст

До українського легіону вступили ще кілька десятків чоловіків та одна жінка. Точної кількості новобранців Міністерство оборони не розголошує, передає Радіо Свобода.

Ця група добровольців – зі Сполучених Штатів, Канади, Естонії, Норвегії та Німеччини.

"Географія розширюється, це означає, що ми йдемо в доброму керунку. Для нас важливо, щоб з нашими польськими колегами так допрацювати цей проєкт, щоб його поширити на інші країни", – сказав генеральний консул України у Любліні Олег Куць.

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У коментарі Радіо Свобода представник легіону Петро Гакуша повідомив, що перші добровольці, які підписали контакти у середині листопада 2024 року, зараз вже проходять фахову підготовку.

"В кожній групі є дуже велика частина кандидатів, які не служили в ЗСУ. Дуже велику роль відіграють ті перші 45 діб базового навчання. Після нього люди визначаються або командир встановлює, на яку краще посаду того чи іншого кандидата поставити. Але обовʼязково з ініціативи і погодження самого кандидата", - зазначив Гакуша.

За його словами, чверть добровольців – це молодь що 25 років.

Загалом до українського легіону вже подали заявки понад півтори тисячі осіб.

  • На думку президента України Володимира Зеленського, на основі Сил оборони України та майбутнього імовірного військового контингенту країн Європи, який може розміститися в Україні, здатна виникнути об'єднана армія Європи.
Теги:
Новини
Україна
Польща
військові
ЗСУ
Військові новини
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