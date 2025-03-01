"Франція готова до бою": міжнародна оглядачка Мельничук про реакцію французів на зустріч Зеленського й Трампа

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"У Франції дуже активно відреагували на зустріч Зеленського й Трампа. Це наші друзі й союзники 100%. Вони відреагували так, як мали відредагувати французи - "один за всіх і всі за одного", "Трамп - ідіот", "треба допомогти Зеленському, він наш герой!", "шкода, що не можна було дати по пиці". Саме так відреагувало французьке суспільство на те, що вчора відбувалось в Білому домі. Я мала десятки повідомлень від медійників. І це був парад солідарності з Україною тут у Парижі. Одна із редакторок Le Monde написала мені про те, як наш зміг там стримуватись. Я відповіла, що він українець і тому він буде триматись. Тобто з Україною солідарні й це не були просто слова, це були заклики про те, що настав час обʼєднатись", - Мельничук.

Оглядачка повідомила, що французів дуже роздратувала поведінка Трампа й Венса на зустрічі з Володимиром Зеленським.

"Всі говорять, що Європа має обʼєднатись і дати відповідь Трампу. Я гадаю, що вчорашні події в США дуже розгнівали французів. Я давно говорю про те, що Трамп дійсно пробуджує Європу. Втім, зараз вже можна сказати, що Європа не просто пробуджується, а прийняла душ, витерлась полотенцем і готова до бою. Французи готові до бою", - підсумувала вона.